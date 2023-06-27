NASA перерабатывает мочу и пот астронавтов на МКС в питьевую воду - фото, видео

NASA достигло технологического рубежа, который однажды может сыграть важную роль в полетах на Луну и за ее пределы.

Американское космическое агентство сообщило, что Система экологического контроля и жизнеобеспечения Международной космической станции (ECLSS) перерабатывает 98 процентов всей воды, которую астронавты приносят на борт станции.

В одной части ECLSS используются "усовершенствованные осушители" для улавливания влаги, которую вдыхает и потеет экипаж станции, выполняя свои повседневные задачи.

Другая подсистема, образно названная "узел процессора мочи", извлекает то, что астронавты мочат, с помощью вакуумной дистилляции. По данным NASA, в процессе дистилляции получается вода и рассол мочи, который все еще содержит регенерируемый H2O. Агентство недавно начало испытание нового устройства, которое может изымать оставшуюся в рассоле воду, и именно благодаря этой системе NASA наблюдало 98-процентную скорость извлечения воды на МКС, где ранее станция перерабатывала от 93 до 94 процентов воды.

Астронавт ЕКА Маттиас Маурер изменяет емкость для мочи в сборе соляного процессора космической станции. / Фото: NASA

"Это очень важный шаг вперед в эволюции систем жизнеобеспечения", — сказал Кристофер Браун из NASA, являющийся частью команды, управляющей системами жизнеобеспечения Международной космической станции. "Допустим, вы набираете на станции 100 фунтов воды. Вы теряете два фунта из них, а остальные 98 процентов просто продолжают циркулировать. Сохранение этого состояния – достаточно крутое достижение".

"Обработка в основном аналогична некоторым наземным системам распределения воды, только что выполненным в условиях микрогравитации", — сказала Джилл Уильямсон, менеджер по водным подсистемам ECLSS NASA. "Экипаж не пьет мочу; они пьют воду, которая была очищена и отфильтрована таким образом, что она чище, чем та, которую мы пьем здесь, на Земле".

Астронавт Кайла Беррон заменяет фильтр в сборе соляного процессора космической станции. / Фото: NASA

По словам Уильямсон, такие системы, как ECLSS, будут иметь решающее значение, поскольку NASA проводит больше миссий за пределами орбиты Земли.

"Чем меньше воды и кислорода мы должны отправить, тем больше науки можно добавить в ракету-носитель", — сказала Уильямсон. "Надежные, крепкие регенеративные системы означают, что экипажу не нужно беспокоиться об этом, и он может сосредоточиться на подлинной цели своей миссии".

Напомним, недавно телескоп NASA обнаружил две новые планеты. Что о них известно.

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