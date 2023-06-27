NASA перерабатывает мочу и пот астронавтов на МКС в питьевую воду - фото, видео

Это важный вклад для будущих миссий вне Земли.
NASA достигло технологического рубежа, который однажды может сыграть важную роль в полетах на Луну и за ее пределы.
Американское космическое агентство сообщило, что Система экологического контроля и жизнеобеспечения Международной космической станции (ECLSS) перерабатывает 98 процентов всей воды, которую астронавты приносят на борт станции.
В одной части ECLSS используются "усовершенствованные осушители" для улавливания влаги, которую вдыхает и потеет экипаж станции, выполняя свои повседневные задачи.
Другая подсистема, образно названная "узел процессора мочи", извлекает то, что астронавты мочат, с помощью вакуумной дистилляции. По данным NASA, в процессе дистилляции получается вода и рассол мочи, который все еще содержит регенерируемый H2O. Агентство недавно начало испытание нового устройства, которое может изымать оставшуюся в рассоле воду, и именно благодаря этой системе NASA наблюдало 98-процентную скорость извлечения воды на МКС, где ранее станция перерабатывала от 93 до 94 процентов воды.
"Это очень важный шаг вперед в эволюции систем жизнеобеспечения", — сказал Кристофер Браун из NASA, являющийся частью команды, управляющей системами жизнеобеспечения Международной космической станции. "Допустим, вы набираете на станции 100 фунтов воды. Вы теряете два фунта из них, а остальные 98 процентов просто продолжают циркулировать. Сохранение этого состояния – достаточно крутое достижение".
"Обработка в основном аналогична некоторым наземным системам распределения воды, только что выполненным в условиях микрогравитации", — сказала Джилл Уильямсон, менеджер по водным подсистемам ECLSS NASA. "Экипаж не пьет мочу; они пьют воду, которая была очищена и отфильтрована таким образом, что она чище, чем та, которую мы пьем здесь, на Земле".
По словам Уильямсон, такие системы, как ECLSS, будут иметь решающее значение, поскольку NASA проводит больше миссий за пределами орбиты Земли.
"Чем меньше воды и кислорода мы должны отправить, тем больше науки можно добавить в ракету-носитель", — сказала Уильямсон. "Надежные, крепкие регенеративные системы означают, что экипажу не нужно беспокоиться об этом, и он может сосредоточиться на подлинной цели своей миссии".
Напомним, недавно телескоп NASA обнаружил две новые планеты. Что о них известно.
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