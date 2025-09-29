NASA планирует создать "село" на Луне: глава агентства раскрыл детали миссии

NASA планирует создать "село" на Луне / © Daily Mail

Глава американского космического агентства NASA Шон Даффи обнародовал амбициозные планы по созданию на Луне не просто форпоста, а целого "села" с постоянным проживанием людей уже к 2035 году.

Об этом пишет Daily Mail.

Выступая на Международном авиационном Конгрессе (МАК) в Сиднее, господин Даффи заявил: "Мы собираемся обеспечить устойчивую человеческую жизнь на Луне. Не просто форпост, а деревня".

Конечная цель программы Artemis — создать долгосрочную базу, которая будет самодостаточна и сможет принимать астронавтов на постоянной основе.

Ключевые особенности будущей лунной базы:

Атомная энергия : В августе господин Даффи призвал США стать первой страной, которая разместит на Луне ядерный реактор. Реактор под названием Fission Surface Power System должен производить 100 кВт электроэнергии. Это критически важно для обеспечения базы энергией в течение 14-дневных лунных ночей, когда солнечные панели неэффективны.

Местные материалы База будет построена из материалов, найденных на Луне. В NASA рассматривают возможность 3D-печати жилых структур, используя лунную почву (реголит) и воду, найденные вблизи Южного полюса. Астронавты на МКС уже практиковали способы смешивания цемента для проверки их эффективности в условиях микрогравитации.

Дорога к Луне и Марсу

Ближайшая цель NASA – вернуть людей на Луну впервые со времен миссии "Аполлон" 1972 года.

Artemis II (Февраль следующего года): Четыре астронавта отправятся в 10-дневную экспедицию к Луне, пролетев мимо нее на расстоянии 9200 км. Экипаж опробует ракету Space Launch System и космический корабль Orion.

Artemis III (Среда 2027 года): Планируется высадка двух астронавтов вблизи Южного полюса Луны. В отличие от миссий "Аполлон" (сутки на поверхности), экипаж Artemis III проведет на Луне около семи дней, собирая данные для строительства постоянной базы.

Помимо планов по Луне, господин Даффи выразил смелые амбиции относительно Марса. Он предположил, что к 2035 году NASA "сделало бы огромный шаг вперед в своей миссии по достижению Марса" и будет "на пороге высадки человека на Марс".

Глава NASA подытожил: "Мы возвращаемся на Луну, и в этот раз, когда мы установим наш флаг, мы останемся там".

Напомним, что NASA планирует отправить четырех астронавтов в десятидневное путешествие к Луне в рамках миссии Artemis II, которая станет первым пилотируемым полетом за пределы низкой околоземной орбиты за последние 50 лет.