NASA планирует столкнуть космический корабль с астероидом, чтобы однажды спасти человечество

По словам ученых, прошло 66 миллионов лет с момента падения астероида на Землю, положившего конец эре динозавров.

Новый эксперимент NASA - испытание планетарной защиты стоимостью 325 млн долларов - отвечает на несколько ключевых вопросов, один из которых - спасение человеческой цивилизации на планете в будущем.

Об этом сообщает Sky News.

26 сентября NASA планирует столкнуть космический корабль с астероидом Диморф, который расположен в 11 млн километров от Земли с целью испытать смещение астероида с опасной траектории из-за столкновения с кораблем.

“На данный момент я могу сказать, что команда готова. Наземные системы готовы, а космический корабль исправен и по пути к удару”, — сказал накануне представитель NASA.

Космический корабль Dart будет сбивать астероид

"Дарт" – это, по сути, корабль-таран небольшого размера. В достижении своей цели ему грозит определенная гибель.

Dart весит 570 кг и имеет единственный инструмент: камеру, используемую для навигации, прицеливания и хронологии его окончательной смерти.

Отмечается, что миссия "Дарта" была запущена 23 ноября 2021 года на ракете SpaceX Falcon 9.

“Эта миссия – первая попытка человечества определить, сможет ли оно изменить курс астероида, который может однажды понадобиться для спасения человеческой цивилизации. Хотя смена орбиты астероида на расстоянии 7 млн миль звучит пугающе, члены команды "Дарт" заявили на брифинге для СМИ в четверг (22 сентября), что они уверены, что годы планирования, потраченные на миссию, приведут к успеху”, — добавляет источник. .

Специалисты отмечают, что, двигаясь со скоростью 4,1 мили в секунду (6,6 км/с) или 14 760 миль/час (23 760 км/ч), космический корабль "Дарт" столкнется с астероидом в ширину 560 футов (170 м). ), который вращается вокруг другого астероида – Дидима шириной 2600 футов (780 м).

Ранее стало известно, что в Атлантическом океане – на глубине более 700 метров – со дна поднимаются структуры в виде стен и столбов. Эта местность называется гидротермальным полем "потерянный город".

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