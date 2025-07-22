NASA починило камеру на орбите Юпитера за сотни миллионов километров от Земли

Юнона / © NASA

Реклама

Инженеры NASA провели уникальную операцию по восстановлению камеры JunoCam на борту межпланетного аппарата Juno, который находится на орбите Юпитера на расстоянии более 600 млн км от Земли.

Об этом сообщило издание phys.org.

О ходе и результатах ремонта сообщили 16 июля на конференции Института инженеров электротехники и электроники (IEEE) в Нэшвилле.

Реклама

Аппарат Juno работает в системе Юпитера с 2016 года. Его основная камера JunoCam, частично защищенная титановым корпусом, с самого начала рассчитывалась на 8 проходов через мощные радиационные пояса планеты. Однако со временем аппарат совершил значительно больше таких маневров, и это начало влиять на качество работы камеры.

Первые проблемы изображения были зафиксированы после 47-го облета Юпитера. К 56-му — снимки стали существенно поврежденными. Инженеры NASA предположили, что причина — в неисправном регуляторе напряжения, важном для питания JunoCam. В условиях ограниченных возможностей ремонта на таком расстоянии было решено использовать метод, известный как «отжиг». Его суть — в нагревании материала с последующим медленным охлаждением, что может уменьшить внутренние дефекты.

Первые тестовые снимки, полученные после запуска процедуры, показали частичное улучшение. А уже 30 декабря 2023 года, во время сближения Juno со спутником Ио на высоте 1500 км, камера сделала изображения высокого качества. На них четко видно северный полярный регион Ио — с горными образованиями, покрытыми инеем сернистого газа, и ранее не зафиксированными вулканами.

На сегодня Juno совершил уже 74 облета Юпитера. Во время последнего снова фиксировались шумы на изображениях, однако команда аппарата продолжает использовать метод «отжига» также для других систем миссии.

Реклама

«Juno учит нас, как создавать и поддерживать космические аппараты, устойчивые к радиации, предоставляя информацию, которая будет полезна для спутников на орбите вокруг Земли. Я ожидаю, что уроки, полученные от Juno, будут применимы как к оборонным и коммерческим спутникам, так и к другим миссиям NASA», — заявил главный исследователь Juno из Юго-западного исследовательского института в Сан-Антонио Скотт Болтон.

Напомним, астрономы впервые обнаружили компаньона одной из самых ярких звезд ночного неба Земли.