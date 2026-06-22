NASA подтвердило начало Эль-Ниньо: какие страны накроет аномальная жара

Глобальное потепление / © Associated Press

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NASA официально подтвердило начало климатического явления Эль-Ниньо. Спутники зафиксировали, что уровень воды в экваториальной части Тихого океана поднялся, а это главный признак того, что океан сильно перегрелся.

Об этом пишет Daily Mail.

Что зафиксировали ученые относительно Эль-Ниньо?

По словам специалистов NASA, нагретая вода расширяется. Это и приводит к поднятию ее уровня. Это явление свидетельствует о скоплении значимых размеров тепла под поверхностью океана.

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«Когда океанская вода нагревается, она увеличивается в объеме и приводит к поднятию поверхности моря, что делает высоту воды надежным показателем температуры океана. Более высокие, чем обычно, температуры, а следовательно, и более высокая высота поверхности моря, в некоторых частях экваториального Тихого океана связаны с Эль-Ниньо», — пояснили в NASA.

Признаки «суперъявления» Эль-Ниньо

Ученые говорят, что нынешняя ситуация похожа на мощный Эль-Ниньо в 1997 году. Еще весной спутники зафиксировали «волны Кельвина» — огромные потоки теплой воды в сотни миль, которые начали двигаться с запада на восток Тихого океана.

«Пока похоже, что это будет столкновение — даже больше, чем я бы сказала на прошлой неделе, но нам все еще нужны дополнительные наблюдения, чтобы знать, что произойдет», — отметила доктор Фурнье.

Глобальные последствия для климата

Эксперты прогнозируют, что нынешний Эль-Ниньо будет иметь широкомасштабное влияние на погоду во всем мире. Ожидается, что явление повлечет за собой экстремальную жару «почти везде», в частности в Европе, Северной Африке, большей части Азии, а также в Северной и Центральной Америке.

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Из-за Эль-Ниньо погода в мире сильно изменится: в одних регионах, например на юго-западе США, в части Южной Америки, в Центральной Азии и странах Африканского Рога, станет значительно влажнее, тогда как Австралию, Индонезию и Центральную Америку, напротив, ожидает засуха.

Кроме того, ученые предупреждают, что теплая вода Эль-Ниньо может подпитывать ураганы в центральной и восточной части Тихого океана, в то же время препятствуя их образованию в Атлантическом бассейне.

Что такое Эль-Ниньо — последние новости

Эль-Ниньо — это часть природного климатического цикла. В этот период ветры над Тихим океаном слабеют или начинают дуть в другую сторону, из-за чего теплая вода скапливается у восточного побережья. Это останавливает подъем холодных глубинных вод, что приводит к значительным изменениям температуры и осадков по всему миру.

Ранее мы писали, что среди главных последствий климатического феномена Эль-Ниньо специалисты выделяют масштабные наводнения, сильные снегопады, разрушительные лесные пожары и массовое повреждение коралловых рифов.

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Также мы писали, по оценкам международных метеорологических служб, вероятность развития этого климатического явления на протяжении июня-августа 2026 превышает 80%.

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