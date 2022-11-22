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NASA показало фото Луны, сделанное во время путешествия космического аппарата Orion

Автор
Оксана РудаОксана Руда
Дата публикации
Просмотры
563
Время на прочтение
2 мин
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NASA показало фото Луны, сделанное во время путешествия космического аппарата Orion

фото/Orion Spacecraft

Миссия Artemis 1 отправила Orion к Луне в 26-дневное путешествие.

NASA опубликовало фото из путешествия космического аппарата Orion к Луне.

Как сообщает Space.com, корабль Artemis 1 Orion стартовал 16 ноября с космодрома на мысе Канаверал в 1:47 по местному времени. Вскоре после этого он достиг орбиты Земли, а через 87 минут после старта Orion совершил маневр, чтобы перейти на траекторию Луны.

В понедельник, 21 ноября, Orion максимально приблизился к Луне – на расстояние 130 километров, чтобы гравитационным маневром ускориться на обратном пути к Земле. Такое достаточно близкое приближение было вызвано тем, что космический аппарат и его три тестовых муляжа находились на обратной стороне Луны.

#Artemis I, Flight Day 5. Орион Spacecraft приходит на selfie при соответствующем месяце вдоль наружного поколения flyby — пустоша Orion's main engine on @ESA Service module. При этом maneuver орион пирс с 81 miles из lunar surface. pic.twitter.com/93GkJ7Ubry

Космический аппарат NASA проведет около недели на орбите Луны, прежде чем отправиться домой. Его приземление в Тихом океане запланировано на 11 декабря.

Миссия разработана как лётное испытание ракеты Space Launch System, космического корабля Orion и соответствующих наземных систем управления перед миссиями Artemis 2 и 3, запланированными на 2024 и 2025 годы соответственно. Конечной целью миссии является возвращение человека на Луну.

Напомним, ранее астрономы NASA показали фото "улыбки" Солнца.

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Дата публикации
Просмотры
563
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