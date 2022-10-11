NASA показало, как американский зонд впервые в истории Вселенной сбил с курса астероид Диморфос (космическое видео)

Агентство NASA подтвердило, что недавняя попытка сбить с курса небольшой астероид Диморфос имела успех. Это первый случай, когда человечество намеренно изменило движение небесного тела и первая полномасштабная демонстрация технологии отклонения астероидов.

Об этом говорится на сайте космического агентства.

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"У каждого из нас есть ответственность за защиту нашей родной планеты. В конце концов, это единственный у нас. Эта миссия показывает, что NASA пытается быть готовой ко всему, что подбрасывает нам Вселенную. NASA доказало, что мы серьезны как защитники планеты. Это переломный момент для защиты планеты и всего человечества, демонстрируя приверженность исключительной команде NASA и партнерам со всего мира", – прокомментировал администратор NASA Билл Нельсон.

На сайте отмечается, что до столкновения зонда с Диморфосом понадобилось 11 часов 55 минут. После умышленного столкновения DART с астероидом, которое произошло 26 сентября, астрономы использовали телескопы на Земле, чтобы определить, насколько изменилось это время. Исследовательская группа подтвердила, что влияние космического корабля изменило орбиту Диморфоса вокруг Дидимоса на 32 минуты, сократив орбиту с 11 часов и 55 минут до 11 часов и 23 минут.

Целью этого эксперимента было испытание стратегии борьбы с космическими телами, которые могут угрожать столкновением с Землей. Миссия проводилась в 11 млн километрах от Земли.

Напомним, ранее телескоп NASA "Джеймс Вебб" передал первое в истории непосредственное изображение экзопланеты, то есть планеты за пределами Солнечной системы.

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