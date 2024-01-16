NASA показало ошеломляющее слияние двух галактик – фото

Космический телескоп "Хаббл" NASA/ESA показал Arp 122 – своеобразную галактику, которая на самом деле состоит из двух галактик – наклоненной, искривленной спиральной NGC 6040 и круглой спиральной LEDA 59642.

Об этом говорится на официальном сайте.

Они повернуты друг к другу и находятся в середине столкновения. Это драматическое космическое столкновение происходит на очень безопасном расстоянии – около 570 миллионов световых лет от Земли.

Галактические столкновения и слияния происходят в медленном временном масштабе. К примеру, Млечный Путь находится на пути к столкновению со своим ближайшим галактическим соседом, Галактикой Андромеды (M31), но эти две галактики должны пройти четыре миллиарда лет, прежде чем они встретятся. Процесс столкновения и слияния также не будет быстрым: на его развитие могут уйти сотни миллионов лет. Эти столкновения занимают так много времени из-за действительно огромных расстояний.

Галактика Arp 122 / Фото: NASA

Галактики состоят из звезд и солнечных систем, пыли, газа и невидимой темной материи. Поэтому во время галактических столкновений эти составляющие компоненты могут претерпевать огромные изменения в действующих на них гравитационных силах. Впоследствии это полностью изменяет структуру двух (или более) сталкивающихся галактик, а иногда в конечном итоге приводит к образованию одной галактики.

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Вполне возможно, что именно это есть результатом столкновения, изображенного на фото. Считается, что возникшие в результате слияния галактики имеют правильную или эллиптическую структуру, поскольку процесс слияния разрушает более сложные структуры (например, наблюдаемые в спиральных галактиках). Ученым интересно узнать, как будет выглядеть Arp 122, когда столкновение завершится, но это произойдет не в ближайшее время.

Напомним, ученые обнаружили двойника Земли. Что известно о новой экзопланете.

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