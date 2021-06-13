NASA показало ракету для полета на Луну (фото)

Ракета выведет к Луне космический корабль нового поколения "Орион".

Космическое агентство NASA (США) опубликовало фотографию сверхтяжелой ракеты. На ней астронавты скоро полетят на Луну.

Об этом сообщает BBC.

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Инженеры Космического центра Кеннеди во Флориде опустили 65-метровый основной ступень ракеты Space Launch System (SLS, Система космического запуска) между двумя ускорителями, впервые соединив таким образом все три основных элемента ракеты.

Миссия называется "Артемида-1". Ракета выведет к Луне космический корабль нового поколения "Орион". Астронавтов на нем пока не будет, ведь агентство NASA хочет сначала испытать всю систему в беспилотном режиме и только потом, в 2023 году, запустить ее с людьми на борту.

NASA

NASA

Напомним, в США показали, как будут получать энергию в космосе и отправлять ее на Землю. Технология позволит направлять энергию из космоса независимо от местности, климата и погодных условий.

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