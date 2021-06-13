NASA показало ракету для полета на Луну (фото)

Ракета выведет к Луне космический корабль нового поколения "Орион".
Космическое агентство NASA (США) опубликовало фотографию сверхтяжелой ракеты. На ней астронавты скоро полетят на Луну.
Об этом сообщает BBC.
Инженеры Космического центра Кеннеди во Флориде опустили 65-метровый основной ступень ракеты Space Launch System (SLS, Система космического запуска) между двумя ускорителями, впервые соединив таким образом все три основных элемента ракеты.
Миссия называется "Артемида-1". Ракета выведет к Луне космический корабль нового поколения "Орион". Астронавтов на нем пока не будет, ведь агентство NASA хочет сначала испытать всю систему в беспилотном режиме и только потом, в 2023 году, запустить ее с людьми на борту.
Напомним, в США показали, как будут получать энергию в космосе и отправлять ее на Землю. Технология позволит направлять энергию из космоса независимо от местности, климата и погодных условий.
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