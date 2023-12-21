NASA показало "рождественскую елку" в космосе — фото

Агентство поделилось фото скопления молодых звезд.
NASA показало изображение скопления звезд NGC 2264, напоминающее праздничную елку.
Об этом говорится на официальном сайте.
NGC 2264 – это группа молодых звезд в возрасте от одного до пяти миллионов лет в нашем Млечном пути за около 2500 световых лет от Земли.
Синие и белые огни – это молодые звезды, выделяющие X-лучи, а зеленым окрашенный газ в туманности. Некоторые звезды в кластере относительно невелики, а некоторые - наоборот, от одного до семи раз больше массы нашего солнца.
Это изображение было обращено по часовой стрелке примерно в 160 градусах от астронома на севере, что указывает на вверх, так что, кажется, верхняя часть дерева расположена к верхней части изображения.
Скопления увидели телескопы Chandra и WIYN.
Напомним, NASA отправило первое видео из глубокого космоса на Землю. Как удалось это сделать и кто стал "звездой" ролика.
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