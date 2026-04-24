NASA показало розовое озеро-сердце в Аргентине: что на самом деле означает его цвет
NASA обнародовало снимок гигантского розового озера в форме сердца в Аргентине, которое видно даже из космоса. Но романтический цвет водоема имеет научное и довольно тревожное объяснение.
NASA опубликовало необычный снимок из космоса: в аргентинской провинции Буэнос-Айрес зафиксировали почти идеальное розовое озеро в форме сердца шириной почти 10 километров. Однако романтический вид этого природного объекта имеет совсем не романтическое объяснение.
Об этом сообщило издание Daily Galaxy.
Речь идет о Салинас-Лас-Барранкас — неглубоком соляном бассейне в провинции Буэнос-Айрес, расположенном примерно в 53 километрах к западу от города Баия-Бланка. Котловина лежит ориентировочно на 40 метров ниже уровня моря и питается исключительно осадками. После дождей вода накапливается в бассейне, а когда осадки прекращаются — постепенно испаряется, оставляя все более концентрированный соляной раствор.
Именно поэтому в водоеме активизируется одноклеточная зеленая водоросль Dunaliella salina. При высокой солености и интенсивном солнечном свете она начинает вырабатывать каротиноиды — пигменты красновато-розового цвета, которые защищают клетки от разрушения. Ученые объясняют, что это своеобразная «стрессовая реакция» микроорганизмов, которую можно увидеть даже с высоты около 400 километров.
Впоследствии, когда соленость растет еще больше, часть водорослей отмирает, а в воде начинают активно размножаться галофильные археи и бактерии. Они также производят красные пигменты, из-за чего оттенок озера становится еще насыщеннее.
Фотографию сделал 16 января 2024 года член экипажа 70-й экспедиции на борту Международной космической станции с помощью камеры Nikon D5 с 500-миллиметровым объективом. Позже NASA опубликовало ее в материале Earth Observatory об озерах в форме сердца.
Несмотря на зрелищный вид, Салинас-Лас-Барранкас — не природоохранная зона, а действующий соляной промысел. По данным аргентинских медиа, ежегодно здесь добывают до 300 тысяч метрических тонн соли, которую используют в химической и других отраслях промышленности.
В то же время жизнь в этой суровой среде все же существует. Возле озера растут солеустойчивые растения, а чилийские фламинго питаются микроорганизмами, богатыми каротиноидами, из-за чего их перья приобретают розовый оттенок.
Кроме того, в регионе обитает желтый кардинал (Gubernatrix cristata) — редкая птица, занесенная в список видов под угрозой исчезновения. По данным BirdLife International, в природе осталось лишь от 1000 до 2000 взрослых особей. Основными угрозами для вида являются отлов, потеря среды обитания и хозяйственная деятельность человека.
Ученые отмечают, что вид озера меняется в зависимости от сезона: после сильных дождей соленость снижается, вода может снова становиться зеленоватой, а с возвращением жары розовый цвет появляется снова.
