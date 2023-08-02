NASA потеряло космический зонд, на борту которого есть пластинка с информацией о Земле для инопланетян

"Вояджер-2" находится на расстоянии почти 20 миллиардов километров от Земли.

NASA потеряло связь с зондом "Вояджер-2", одним из самых отдаленных кораблей человечества. Он является уникальным космическим кораблем, который пролетал мимо Нептуна и Урана в окрестностях Солнечной системы и на борту которого есть пластинка с информацией о Земле для инопланетян.

Об этом сообщает Комиссическое агентство.

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Причиной послужила ошибка в командном пункте. Он получил неправильную команду – и его антенна отклонилась на два градуса от Земли.

В NASA сообщили, что на этой неделе попытаются восстановить связь. Если это не удастся, то в компании надеюсь, что зонд перезагрузится самостоятельно, но это произойдет в октябре.

"Вояджер-2" находится на расстоянии почти 20 миллиардов километров от Земли и двигается со скоростью 55 тысяч км/ч в космическом пространстве. Был запущен в космос 46 лет назад.

Добавляют, что "Вояджер-2" и его близнец "Вояджер-1" — единственные космические аппараты, когда-либо работавшие за пределами гелиосферы, защитного пузыря частиц и магнитных полей, созданных Солнцем. Они достигли межзвездного пространства в 2018 и 2012 годах.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: NASA потеряло космический зонд Voyager 2

Напомним, NASA строит аппарат для поиска льда на Луне.

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