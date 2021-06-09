NASA предупредило о приближении к Земле огромного астероида: существует ли опасность

Его длина составляет 150 метров.

Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космоса проинформировало, что 1 июля 2021 года мимо Земли пролетит астероид 2021 GM4.

Об этом сообщает NASA.

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Длина космического камня составляет 150 метров, что больше футбольного поля (120 метров). Его скорость движения составляет 6,3 километров в секунду или 36 500 километров в час. Он максимально приблизится к Земле 1 июля.

В то же время, его расстояние до нашей планеты равно 12 кратной дистанции между Землей и Луной. В NASA отметили, что ни размер, ни расстояние к Земле астероида не представляют угрозы для нашей планеты.

Напомним, телескоп Hubble сделал яркие снимки Юпитера. Три новых изображения Юпитера показывают гиганта в трех различных типах света — инфракрасном, видимом и ультрафиолетовом.

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