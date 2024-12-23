NASA предупреждает: на Рождество астероид размером с десятиэтажный дом пройдет рядом с Землей

24 декабря в ночь на Рожество Земля может стать свидетелем невероятного космического явления. Астероид, размером с десятиэтажное здание, приблизится к нашей планете на невероятной скорости 23 600 км/ч.

Об этом пишет DailyMail.

NASA предупреждает, что хотя этот космический объект не представляет угрозы Земле, его близкий проход напоминает об опасности от таких объектов и важности их мониторинга.

Астероид 2024 XN1, обнаруженный 12 декабря 2024 года, пролетит на расстоянии 7,21 миллиона км от Земли. Это выглядит как большое расстояние в астрономических масштабах, но все же достаточно близко, чтобы привлечь внимание ученых. Согласно оценкам экспертов NASA и Европейского космического агентства (ESA), астероид не имеет никакой вероятности столкнуться с нашей планетой. Как отметила астроном Джесс Ли из Королевской обсерватории в Гринвиче, "Астероид будет очень далеко — в 18 раз дальше, чем Луна, и его траектория не приближает его к Земле".

Несмотря на отсутствие риска для планеты, размер астероида 2024 XN1 — от 29 до 70 метров — напоминает о том, как большие космические объекты могут влиять на Землю. Если бы этот астероид столкнулся с нашей планетой, последствия были бы катастрофическими. Ученые оценивают силу взрыва при столкновении как эквивалентную 12 миллионам тонн тротила, что способно уничтожить площадь до 2 000 квадратных километров, что примерно соответствует территории большого города. Это снова ставит вопрос о необходимости постоянного мониторинга таких объектов, поскольку даже относительно небольшие астероиды могут привести к большим разрушениям.

Несмотря на это, ученые уверяют, что риск столкновения с астероидом 2024 XN1 отсутствует. По итогам вычислений орбиты он не входит в список опасных объектов Европейского космического агентства. Они оценивают это как обычный «очень частый» подход, когда астероид пролетает на безопасном расстоянии. Это значит, что даже при такой близости космический камень не создаст никакой угрозы для Земли.

Астероид 2024 года XN1 не будет единственным космическим объектом, который приблизится к Земле в эти праздничные дни. 23 декабря на Землю приближается астероид 2013 года YB. Хотя его размер меньше – менее 3 метров в диаметре – и вероятность столкновения с Землей чрезвычайно низка, этот астероид все же следует держать под наблюдением. По прогнозам ESA, он, вероятно, сгорит в атмосфере, оставив после себя яркий огненный след.

Также 25 декабря ожидается пролет еще одного астероида – 2021 BA2, размер которого колеблется от 30 до 70 метров. По итогам прогнозов, этот астероид пролетит в 2,76 миллиона км от Земли. Однако, несмотря на то, что этот астероид потенциально опасен из-за своего размера, он также не угрожает планете, поскольку проходит на безопасном расстоянии от Земли. Это подчеркивает важность наблюдений за такими объектами, чтобы своевременно выявлять даже малейшие риски для планеты.

В случае приближения астероида к Земле, даже на большом расстоянии, астрономы советуют внимательно следить за развитием ситуации, поскольку любой пролетающий на такой близости объект может стать причиной дополнительного научного внимания и расчетов. Ученые NASA и ESA работают над планами защиты нашей планеты от возможных космических угроз и постоянно отслеживают орбиты опасных астероидов. К примеру, астероид 2024 XN1 после своего Рождественского прохода снова приблизится к Земле лишь в 2032 году, когда он пролетит на расстоянии 4,7 миллиона км. Однако ближайший возможный проход состоится только в 2106 году, когда астероид пройдет еще ближе – на расстоянии 3,4 миллиона км.

Хотя космические объекты, подобные астероиду 2024 XN1, не представляют немедленной угрозы для Земли, их изучение и наблюдение чрезвычайно важны для обеспечения безопасности нашей планеты в будущем.

Напомним, самый маленький астероид из всех когда-либо зафиксированных взорвался в небе над Ниагарским водопадом.

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