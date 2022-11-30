NASA профинансировало усовершенствование технологии для строительства колоний на Луне и Марсе

В прототипе космического поселения будут моделировать возможность строительства базы из неземной почвы в условиях другой гравитации.

Техасская компания ICON получила от Национального аэрокосмического агентства США (NASA) $57,2 млн на проект Olympus – технологию, которая позволит человечеству строить базы на Луне и Марсе, используя местный материал.

Об этом сообщили на сайте NASA.

Подписанный контракт с NASA поможет компании усовершенствовать технологию, развитием которой она занимается с 2018 года. Тогда ICON впервые построила полностью отпечатанный на 3D-принтере дом. Впоследствии из этих домов возникли целые поселения в США и Мексике.

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Проект Olympus существует с 2020 года. Фактически это прототип космического поселения – созданная на 3D-принтере имитация среды обитания на Марсе под названием Mars Dune Alpha, которую NASA будет использовать, чтобы подготовить астронавтов для длительных миссий.

Полученные средства ICON планирует использовать для того, чтобы узнать, как лунный грунт или реголит, ведет себя под влиянием лунной гравитации, используя смоделированные и реальные образцы почвы, полученные миссиями "Аполлон".

Компания также будет испытывать свое аппаратное и программное обеспечение в космической миссии, имитирующей лунную гравитацию.

Напомним, ранее NASA опубликовало фото по путешествию космического аппарата Orion к Луне.

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