NASA прокомментировало слухи об "инопланетном корабле", который может уничтожить Землю

Космос / © Pixabay

Реклама

1 июля 2025 года астрономы впервые заметили объект, который пролетал сквозь Солнечную систему почти вдвое быстрее предыдущих «межзвездных гостей» — Оумуамуа и кометы Борисова. По расчетам, ядро этого объекта имеет около 5,6 километра в диаметре, а вокруг него виден пылевой «ком».

Об этом сообщило издание Iflscience.

Вскоре после открытия израильско-американский физик Ави Леб предположил, что 3I/ATLAS может быть не естественным телом, а искусственным зондом, потенциально даже враждебным. В своих публикациях он сослался на гипотезу «Темного леса», которая предполагает, что любая цивилизация может уничтожить другую, как только почувствует от нее угрозу.

Реклама

Леб отметил, что объект достигнет перигелия — ближайшей точки к Солнцу — на стороне, противоположной к Земле. По его мнению, это может быть сделано намеренно, чтобы скрыть детали траектории от наземных телескопов. Он также предположил, что 3I/ATLAS способен выполнить так называемый маневр Оберта, чтобы приблизиться к Солнцу и в дальнейшем выйти на траекторию к Земле. В таком случае, по его расчетам, объект мог бы достичь нашей планеты уже в конце 2025 года.

В блоге Леб даже утверждал: если дальнейшие наблюдения не обнаружат кометного хвоста, это может свидетельствовать, что 3I/ATLAS был целенаправленно направлен во внутреннюю часть Солнечной системы.

Такие заявления вызвали ажиотаж в медиа и соцсетях, но ученые NASA их не поддержали.

«Это похоже на комету. Оно выполняет кометные функции. Оно очень, очень сильно напоминает, почти со всех сторон, кометы, которые мы знаем. Оно имеет некоторые интересные свойства, которые несколько отличаются от комет нашей Солнечной системы, но ведет себя как комета. Поэтому убедительные доказательства указывают на то, что этот объект является естественным телом. Это комета», — сказал The Guardian ведущий ученый NASA по исследованию малых тел Солнечной системы Том Стетлер.

Реклама

Напомним, ученые разработали метод, позволяющий предсказывать марсианские полярные сияния, которые охватывают все небо планеты.