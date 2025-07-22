NASA провело эксперименты с пауками в космосе: что удалось узнать

Паук / © Pixabay

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Американские ученые провели уникальный эксперимент на борту орбитальной станции Skylab, чтобы исследовать, как пауки и рыбки реагируют на условия микрогравитации.

Об этом говорится в сообщении NASA.

В рамках миссии Skylab 3 были проведены эксперименты с двумя самками крестовика — пауками вида Araneus diadematus, которых астронавты назвали Арабелла и Анита. Пауки этого вида обычно обитают в садах и легко узнаются по белому кресту на брюшке. Ученые стремились узнать, как невесомость влияет на процесс плетения паутины, ведь на Земле пауки ориентируются на собственный вес для определения количества шелка.

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За несколько дней до старта пауков поместили в специальные капсулы с влажной губкой и кормили домашними мухами. В космосе пауки были переселены в специальную клетку, где они должны были создать паутину. На второй день после запуска Арабелла сплела первую примитивную паутину, а затем — полноценную. Это доказало, что паук способен адаптироваться к микрогравитации.

Интересно, что после удаления половины паутины паук съел остаток, но отказался плести новую, пока не получил воду. После увлажнения Арабелла снова начала плести — и на этот раз паутина оказалась еще более качественной. Это свидетельствует о постепенной адаптации к невесомости. К сожалению, оба паука погибли во время миссии, вероятно из-за обезвоживания. Анализ паутины показал, что шелк, сплетенный в космосе, был значительно тоньше, чем на Земле, что подтвердило использование механизма весовой чувствительности при построении.

Напомним, ранее мы писали о том, что ученые обнаружили новую экзопланету, похожую на Юпитер, которая расположена примерно в 400 световых лет от Земли. Этот объект считается особенно ценным для исследования, ведь помогает заполнить пробел между хорошо изученными газовыми гигантами нашей Солнечной системы и менее изученными далекими планетами такого типа.