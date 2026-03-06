NASA раскрыло, когда астероид-убийца пролетит мимо Луны: угрожает ли он Земле

Астероид (иллюстративный фото)

Астероид 2024 года YR4, ранее считавшийся потенциально опасным, не столкнется с Луной. Новые данные космического телескопа Джеймс Уэбб позволили ученым NASA уточнить траекторию объекта и полностью исключить возможность катастрофы в декабре 2032 года.

Об этом пишет Unilad.

Точность измерений и новая дистанция

Согласно обновленному анализу Центра исследования околоземных объектов (CNEOS), 22 декабря 2032 космическое тело пролетит на расстоянии около 21 200 километров от лунной поверхности. Предыдущие расчеты, сделанные в начале 2025 г., указывали на 4,3% вероятности столкновения. Тем не менее, новые наблюдения, проведенные 18 и 26 февраля, сняли эту неопределенность.

В NASA подчеркнули, что сама траектория астероида не изменилась — ученые получили более точные данные о его движении благодаря сверхчувствительным инструментам телескопа «Вебб».

Роль телескопа Джеймс Уэбб в исследовании

Объект 2024 YR4, размер которого составляет около 90 метров (примерно как Статуя Свободы), долгое время был слишком слаб для наблюдения наземными телескопами. Команда Лаборатории прикладной физики Джонса Гопкинса использовала мощность «Вебба», чтобы зафиксировать одни из самых слабых сигналов астероидов в истории наблюдений.

Этот космический камень ранее классифицировали как «убийцу городов» из-за масштаба разрушений, которые он мог бы вызвать в случае падения на Землю.

Безопасность на ближайший век

Специалисты Лаборатории реактивного движения в Калифорнии подтвердили, что астероид не представляет угрозы ни Луне, ни Земле в течение следующих ста лет.

«Вероятность столкновений часто меняется, поскольку новые данные улучшают наши орбитальные модели», — пояснили представители NASA.

Несмотря на то, что этот объект больше не считается угрозой, космическое агентство продолжает мониторинг околоземного пространства в рамках программы планетарной обороны.

