NASA раскрыло, когда Солнце превратит Землю в безжизненную пустыню

Исследователи из Университета Тохо в Японии совместно со специалистами NASA провели масштабное компьютерное моделирование, чтобы выяснить, когда Земля потеряет способность поддерживать жизнь.

Об этом сообщило издание Ladbible.

Моделирование показало, что из-за естественной эволюции Солнца планета постепенно потеряет свою пригодность к жизни. По мере старения звезда будет становиться ярче и горячее, из-за чего температура на Земле будет повышаться. Это приведет к испарению океанов, истощению атмосферы и стремительному падению уровня кислорода.

Ученые провели около 400 тысяч симуляций, чтобы смоделировать эти процессы. Согласно результатам, все живое — от людей до микроорганизмов — может исчезнуть примерно в 1 000 002 021 Тогда условия на Земле будут напоминать нынешние на Меркурии.

Главный автор исследования, ученый Казуми Озаки, пояснил, что ранее считалось: биосфера Земли просуществует еще около двух миллиардов лет. Однако новые расчеты свидетельствуют — этот срок может быть почти вдвое короче. Со снижением уровня кислорода атмосфера потеряет стабильность, и жизнь на планете станет невозможной.

Специалисты также предостерегают, что определенные «сигналы будущего» видны уже сегодня. В частности, усиление солнечной активности, вспышки и выбросы корональной массы, которые влияют на магнитное поле Земли, а также глобальное потепление и таяние ледников. Все это — признаки того, что климатические процессы на планете ускоряются.

По мнению ученых, изменение климата может сделать условия жизни невыносимыми задолго до того, как Солнце достигнет своей критической фазы. Постепенное повышение температуры и ухудшение качества воздуха уже сейчас делают Землю все менее гостеприимной для жизни.

