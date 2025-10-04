NASA раскрыло новые подробности о "инопланетном объекте", который направляется к Земле

Космос / © Pixabay

Неизвестный космический объект, который несколько месяцев смущал астрономов и порождал споры среди ученых, таки получил объяснение. NASA объявило свой окончательный вывод: речь идет не об инопланетном корабле, а о межзвездном обломке, который просто пролетает мимо Земли.

Об этом пишет издание The Daily Star.

В течение месяцев астрономы пытались понять природу загадочного объекта, который движется в сторону Солнечной системы. Объект получил кодовое название 3I/ATLAS и с самого начала вызвал оживленные дискуссии: большинство ученых считали его кометой, однако профессор Гарварда Ави Лёб выдвинул громкую версию, якобы это — космический корабль инопланетян.

Его предположение подверглось острой критике, однако теперь научное сообщество пришло к общему решению. По данным NASA, 3I/ATLAS — это гиперболический межзвездный объект, то есть обломок ледяного или каменистого тела, которое прибыло из-за пределов Солнечной системы. Никаких признаков искусственной конструкции или следов внеземной жизни не обнаружено.

Специалисты Центра по изучению объектов, приближающихся к Земле (CNEOS), внимательно отслеживают траекторию движения «космического гостя». По их данным, объект абсолютно безопасен: он пройдет на значительном расстоянии от Земли — гораздо дальше, чем орбита Луны. Дата 29 октября касается его максимального приближения к Солнцу, а не к нашей планете.

Астрономы отмечают: столкновение с Землей или любым другим крупным телом невозможно. Более того, объект будет настолько тусклым, что даже в момент наибольшего сближения его нельзя будет увидеть невооруженным глазом — только с помощью мощных телескопов.

Несмотря на отсутствие сенсации, ученые считают появление 3I/ATLAS исключительным событием. Такие межзвездные путешественники встречаются чрезвычайно редко, а их химический и структурный состав может содержать подсказки о процессах формирования планет в далеких звездных системах. Наблюдение за его орбитой позволит получить новые знания, полезные для будущих космических миссий.

«Я — оптимист и предпочитаю позитивное мышление. Если это послание от другого разума, то наша задача — понять, как мы ответим на этот начальный контакт. Это может быть шанс на спасение или наоборот — на опасность. Мы должны быть готовы к обоим сценариям и проверять все межзвездные объекты, чтобы убедиться, что это действительно только камни», — заявил профессор Ави Лёб, который продолжает оставаться сторонником версии об инопланетном происхождении.

В то же время другие ученые резко отвергают его гипотезу. Так, астроном Крис Линтнотт из Оксфордского университета назвал эти утверждения «абсолютной чушью», добавив, что они отвлекают от реальной и увлекательной научной работы.

Итак, загадочный «инопланетный объект», который некоторые воспринимали как возможную угрозу или даже космический корабль, оказался естественным обломком. Для Земли он не представляет никакой опасности, но для науки — это редкая возможность заглянуть за пределы нашей планетной системы.

Напомним, ранее мы писали о том, что ученый из Гарварда опубликовал жуткое предупреждениео таинственном межзвездном объекте, несущемся сквозь нашу Солнечную систему, и заявил, что это может означать катастрофу для Земли.