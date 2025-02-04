NASA сделало сенсационное открытие о внутреннем мире Марса: что известно

Исследователи NASA сделали важное открытие по поводу Марса, обнаружив, что сейсмические волны в его мантии движутся гораздо быстрее, чем считалось ранее.

Об этом сообщило NASA.

Искусственный интеллект стал важным инструментом в планетологии, помогая ученым открывать новые удары метеоритов на Марсе. Благодаря анализу десятков тысяч снимков Марса, NASA смогло сравнить данные с миссий, таких как InSight, с новыми обнаруженными кратерами. Это открытие подчеркивает эпоху больших данных в планетологии, где высококачественные снимки и автоматический анализ позволяют глубже понимать активность планет.

Использование искусственного интеллекта стало новым шагом в исследовании планет, сочетая сейсмические данные и информацию о метеоритных ударах, что открывает новые горизонты в науке.

За время своей работы станция InSight зафиксировала более 1300 марсотрусов, а искусственный интеллект обнаружил 123 новых ударных кратера в радиусе 3000 км от места расположения аппарата. Из них 49 совпали с зарегистрированными сейсмическими событиями.

Интересной находкой стал кратер диаметром 21,5 метра в районе Cerberus Fossae. Однако возникла аномалия: по данным станции, он должен был быть гораздо дальше от своего фактического местоположения - на 1640 км от InSight.

Согласно предыдущим представлениям ученых, энергия большинства сейсмических явлений на Марсе быстро выветривается в его коре. Однако новые исследования ставят под сомнение эту теорию.

"Это открытие показывает, что существует более глубокий и более быстрый путь — назовем его "сейсмическим шоссе" — через мантию, позволяющую землетрясениям достигать дальних регионов планеты", — заявил член команды InSight Константинос Хараламбус.

Напомним, ранее учёные обнаружили еще одну потенциально пригодную для жизни планету.

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