NASA следит за астероидом, который мчится к Земле: существует ли угроза

Астероид пролетит возле Земли Земли / © ТСН.ua

NASA активно отслеживает астероид 2025 XF1, который мчится к Земле с впечатляющей скоростью более 20 000 км\ч. По предварительным оценкам, он окажется ближе к нашей планете, чем Луна.

Об этом сообщает издание Daily Galaxy.

Центр исследования околоземных объектов (CNEOS) NASA следит за приближением астероида, чтобы убедиться, что его орбита остается стабильной и не представляет непосредственной угрозы.

Пролет таких объектов не является редкостью, поскольку NASA регулярно следит за многими астероидами, которые приближаются к нашей планете.

Этот астероид, диаметр которого составляет примерно 12,5 метра, должен пролететь на расстоянии 315 000 километров мимо нашей планеты в субботу, 13 декабря 2025 года. Это примерно 80% расстояния между Землей и Луной.

Усилия NASA по отслеживанию астероидов являются частью более широкой инициативы по выявлению и мониторингу всех околоземных объектов (НОО), которые могут представлять угрозу для Земли.

Аэрокосмическое агентство США использует различные инструменты и технологии для отслеживания этих объектов, включая наземные телескопы, радары и космические обсерватории. Одной из ключевых миссий в этих усилиях является Управление координации планетарной обороны (PDCO), которое координирует всю деятельность NASA, связанную с выявлением, отслеживанием и смягчением последствий столкновения с астероидами.

Мониторинг этих объектов имеет решающее значение для будущих усилий планетарной защиты. Если астероид значительного размера когда-либо будет представлять угрозу для Земли, раннее обнаружение обеспечит наилучшие шансы для смягчения последствий, например, путем изменения его орбиты или других стратегий отклонения.

