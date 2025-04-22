NASA создало "супертелескоп" для спасения Земли от солнечных катаклизмов

Иллюстрация одного из аппаратов "созвездия" миссии NASA PUNCH. / © NASA

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Новейшая миссия NASA PUNCH (Polarimeter to Unify Corona and Heliosphere), запущенная в марте этого года, уже передала первые уникальные изображения Солнца, открывая беспрецедентные возможности для изучения его динамичных процессов.

Об этом рассказывает SwRI.

Четыре компактных спутника, объединенных на околоземной орбите, фактически образовали гигантскую обсерваторию диаметром почти 13 тысяч километров, чтобы заглянуть в сердце солнечной короны и рождение солнечного ветра.

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Каждый спутник размером с небольшой чемодан оснащен передовыми коронографами и тепловизорами. Их стратегическое расположение на значительном расстоянии друг от друга позволяет PUNCH впервые подробно исследовать переход коронального вещества в солнечный ветер – поток заряженных частиц, разгоняющихся до невероятных скоростей более 1,6 миллиона километров в час. Достигая Земли, эти частицы вызывают не только увлекательные полярные сияния, но и опасные геомагнитные бури, способные вывести из строя спутники и повредить энергетические сети.

Солнечный ветер во внешних слоях короны имеет очень низкую яркость, что затрудняло его детальное изучение до сих пор. PUNCH впервые позволит отслеживать его динамику в режиме реального времени, что является ключом к прогнозированию солнечных штормов. Точные прогнозы являются критически важными для защиты космических аппаратов, астронавтов и наземной инфраструктуры.

Для фильтрации нежелательного света от далеких звезд и пыли миссия PUNCH использует специально разработанные алгоритмы обработки изображений. Еще одной инновацией есть миниатюрные водяные двигатели, установленные на каждом спутнике. Хотя их ускорение составляет всего два сантиметра в секунду, этого достаточно для точного удержания аппаратов на заданной орбите. Руководитель проекта Крейг ДеФорест подчеркивает, что это первая миссия, использующая столь экологически чистые движущие установки.

В настоящее время миссия находится на 90-дневном этапе тестирования, а полноценная научная работа начнется в июне. Однако первые полученные снимки уже впечатляют, демонстрируя, в частности, слабое свечение, вызванное отражением света от окружающей Солнце космической пыли.

Миссия PUNCH является не только значительным технологическим прорывом, но и приближает ученых к разгадке одной из главных солнечных тайн: как раскаленная до миллионов градусов корона генерирует солнечный ветер, определяющий космическую погоду по всей Солнечной системе. Полученные данные могут оказаться решающими для защиты Земли от будущих мощных солнечных штормов.