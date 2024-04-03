NASA создаст единый стандарт времени для Луны: как оно будет отличаться от земного

США стремятся установить международные нормы в космосе на фоне растущей лунной погони между странами и частными компаниями.

Белый дом поручил NASA создать единый стандарт времени для Луны и других небесных тел.

Об этом сообщает Reuters.

Согласно служебной записке, с которой ознакомилось агентство, руководитель Офиса научно-технической политики Белого дома (OSTP) поручил космическому агентству совместно с другими подразделениями правительства США разработать до конца 2026 года план установления так называемого "координированного лунного времени" (LTC).

Различные гравитационные силы и, возможно, другие факторы на Луне и других небесных телах изменяют течение времени по сравнению с тем, как оно воспринимается на Земле. Среди прочего, LTC станет эталоном времени для лунных космических аппаратов и спутников, нуждающихся в чрезвычайной точности для выполнения своих миссий.

Также читайте Аппарат NASA врезался в астероид и изменил его форму

"Те самые часы, которые мы имеем на Земле, будут двигаться с другой скоростью на Луне", — сказал в интервью Кевин Коггинс, руководитель отдела космической связи и навигации NASA.

В докладной записке руководителя OSTP Арати Прабхакара говорится, что для человека на Луне земные часы будут терять в среднем 58,7 микросекунды за земные сутки, а также будут другие периодические колебания, которые будут еще больше отдалять лунное время от земного.

"Подумайте об атомных часах в Военно-морской обсерватории США (в Вашингтоне). Это сердцебиение нации, которое синхронизирует все. Вы захотите, чтобы и на Луне было такое же сердцебиение", — сказал Коггинс.

В рамках программы "Артемида" NASA намерено отправить миссии астронавтов на Луну в ближайшие годы и создать научную лунную базу, которая может помочь подготовить почву для будущих миссий на Марс. Десятки компаний, космических аппаратов и стран принимают участие в этих усилиях.

Представитель OSTP заявил, что без единого стандарта лунного времени будет сложно обеспечить безопасность передачи данных между космическими аппаратами и синхронизацию связи между Землей, лунными спутниками, базами и астронавтами.

Разногласия во времени также могут привести к ошибкам в картографировании и определении местоположения на Луне или на ее орбите, сказал чиновник.

"Представьте себе, если бы мир не синхронизировал свои часы в одно время — насколько это могло бы быть разрушительным и насколько сложными стали бы повседневные вещи", — сказал чиновник.

На Земле большинство часов и часовых поясов базируются на всемирном координированном времени (UTC). Этот международно признанный стандарт опирается на огромную глобальную сеть атомных часов, размещенных в разных местах по всему миру. Они измеряют изменения в состоянии атомов и генерируют среднее значение, которое в конечном итоге составляет точное время.

По словам представителя OSTP, может возникнуть необходимость размещения атомных часов на поверхности Луны.

Чиновник также отметил, что по мере расширения коммерческой деятельности на Луне единый временной стандарт будет иметь важное значение для координации операций, обеспечения надежности транзакций и управления логистикой лунной торговли.

Напомним, ученые заявили, что продолжительность земного дня изменится. Часам, возможно, придется пропускать одну секунду примерно к 2029 году, чтобы поддерживать всемирное время в синхронизации с вращением Земли.

Читайте также: