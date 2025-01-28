NASA тестирует свой "тихий" сверхзвуковой самолет X-59: подробности

Когда именно начнутся сверхзвуковые полеты X-59, пока не сообщается.

NASA и концерн Lockheed Martin продемонстрировали кадры испытаний прототипа "тихого" сверхзвукового самолета X-59.

Об этом пишет Space.com

Аппараты тестируются на базе подразделения Lockheed Martin Skunk Works. А двигатель самолета проверяют в форсажном режиме.

X-59 оснащен двигателем General Electric F414-GE-100, заимствованным от истребителя F/A-18 Super Hornet, однако в NASA не уточнили, был ли модифицирован этот двигатель для нужд нового самолета.

Главной особенностью X-59 является его уникальная носовая часть, позволяющая снизить шум при переходе на сверхзвуковую скорость.

На сегодняшний день в США запрещены полеты сверхзвуковых гражданских самолетов. Этот запрет уже много лет, и в NASA считают, что современные технологии позволяют создать самолет, который может достигать сверхзвуковой скорости без характерного громкого хлопка.

Испытания самолета продолжаются, а на следующих этапах тестирования планируется измерять уровень шума с помощью истребителей F-15. Затем X-59 отправят летать над жилыми районами, а NASA проведет опрос местных жителей, чтобы узнать, как они воспринимают "тихий" сверхзвук.

Напомним, в Сан-Паулу, Бразилия, молния попала в самолет во время стоянки в аэропорту.

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