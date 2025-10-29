NASA внезапно ограничило доступ к информации об астероиде 2025 US6 — что скрывают

Астероид

NASA закрыло публичный доступ к информации об астероиде 2025 US6, который, по данным астрономов, может быть связан с космическим объектом, пролетевшим над Москвой накануне утром.

Об этом сообщает EAD.

Ранее данные об этом астероиде — его орбите, траектории и технических параметрах — были в открытом доступе на сайтах Лаборатории реактивного движения (JPL) и Европейского космического агентства. Однако сейчас записи исчезли с баз, и найти объект в каталоге уже невозможно.

По предварительным расчетам, астероид диаметром около 2 метров должен был пролететь мимо Земли на расстоянии почти 150 тысяч километров 28 октября. После появления над Москвой яркого болида, вероятно, связанного с этим телом, NASA могло временно ограничить доступ к данным для проведения уточнений орбиты.

Ранее соцсети заполонили видео яркой вспышки в небе над Москвой и Подмосковьем около 6:30 утра. Первые предположения касались космического мусора, но со временем в СМИ появились другие версии.

В частности, астероид 2025 US6 может быть не естественным телом, а китайским спутником DRO-B, переставшим работать в 2024 году. Аппарат был запущен для тестирования околомесячных орбит, однако он вышел из-под контроля, и его могли умышленно свести с орбиты.

Центр малых планет Международного астрономического союза подтвердил, что объект исключен из баз данных, но официальных объяснений NASA пока нет.