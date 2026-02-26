NASA впервые назвало астронавта, из-за состояния которого произошла эвакуация экипажа с МКС

МКС / © Associated Press

Реклама

NASA впервые раскрыло, кто именно нуждался в медицинской эвакуации с Международной космической станции, что повлекло досрочное завершение миссии Crew-11. Проблема со здоровьем астронавта не была критической, впрочем требовала обследований, недоступных на орбите.

Об этом сообщило издание Space.

Астронавт NASA Майк Финке, пилот Crew-11 и командир 74-й экспедиции МКС, подтвердил, что именно его состояние стало причиной возвращения экипажа на Землю в январе. По его словам, медицинское событие требовало немедленного внимания команды, хотя чрезвычайной ситуации на борту не было.

Реклама

Первые признаки проблемы появились 7 января, когда Финке вместе с астронавткой Зеной Кардман готовился к выходу в открытый космос. Уже на следующий день NASA объявило, что миссия завершится раньше, чтобы предоставить члену экипажа необходимую медицинскую помощь на Земле.

15 января корабль Crew Dragon Endeavour с астронавтами Майком Финке, Зеной Кардман, японским астронавтом Кимией Юи и космонавтом Олегом Платоновым приводнился в Тихом океане возле Сан-Диего — почти на месяц раньше запланированной даты. После посадки всех четырех доставили в больницу Scripps Memorial Hospital в Ла-Хойе.

После отлета Crew-11 на МКС временно остался минимальный экипаж из трех человек: астронавта NASA Криса Уильямса и российских космонавтов Сергея Куд-Сверчкова и Сергея Микаева. Они обеспечивали работу станции до прибытия следующей миссии.

NASA и SpaceX ускорили запуск заменяемого экипажа — Crew-12. Старт ракеты Falcon 9 с кораблем Crew Dragon Freedom состоялся 13 февраля, после чего штатная семиместная команда МКС была восстановлена.

Реклама

Финке сообщил, что чувствует себя хорошо и проходит послеполетную реабилитацию в Космическом центре Джонсона в Хьюстоне. Он поблагодарил медицинских специалистов и коллег за профессиональную поддержку.

Напомним, ранее капсула SpaceX Dragon с четырьмя астронавтами на борту успешно приводнилась в Тихом океане. Экипаж вынужденно прервал свою миссию на месяц раньше запланированного срока.