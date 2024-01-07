NASA впервые за 50 лет отправляет аппарат на Луну: что будут искать на спутнике

Если Astrobotic удастся высадиться на Луну, она может стать первой частной компанией, достигшей этого.

В понедельник, 8 января, аэрокосмическое агентство США намерено отправить аппарат под названием Astrobotic Peregrine для исследования Луны. Для транспортировки научного оборудования NASA заказало частную ракету Vulcan Centaur промышленной группы ULA, в состав которой входят Boeing и Lockheed Martin.

Об этом сообщили на сайте NASA.

Набор полезных нагрузок NASA на борту Peregrine будет направлен на определение местоположения молекул воды на Луне, измерение радиации и газов вокруг посадочного модуля и оценку лунной экзосферы (тонкого слоя газов на поверхности Луны).

"Эти измерения улучшат наше понимание того, как солнечное излучение взаимодействует с лунной поверхностью. Полезная нагрузка будет предоставлять данные для набора инструментов NASA Lunar-VISE (Lunar Vulkan Imaging and Spectroscopy Explorer), который планируется приземлиться в 2026 году", — говорится в сообщении.

Также читайте Японский роботизированный посадочный аппарат SLIM прибыл на лунную орбиту

“Месяц является богатым местом для научных открытий. Изучение и выборка лунной среды поможет NASA разгадать некоторые из величайших тайн нашей Солнечной системы на пользу всем”, — сказала Никола Фокс, заместитель администратора Управления научных миссий в штаб-квартире NASA в Вашингтоне

Посадочный модуль Peregrine должен приземлиться 23 февраля на видимой стороне Луны, у таинственных лавовых дюн, которые ученые пытаются объяснить. Подобные природные структуры на Земле нуждаются в больших объемах воды для формирования, что побуждает ученых считать, что это место посадки может содержать доказательства наличия воды на Луне.

Если Astrobotic удастся высадиться на Луну, она может стать первой частной компанией, достигшей этого. В последние годы израильские и японские компании пытались совершить посадку на Луну, но эти миссии закончились авариями.

"Вывести Америку на поверхность Луны впервые со времен "Аполлона" [космической программы NASA 1970-х годов, во время американские астронавты успешно высаживались на Луну] — это чрезвычайная честь", — сказал на пресс-конференции руководитель Astrobotic Джон Торнтон.

Запуск станет открытием серии миссий при поддержке аэрокосмического агентства США, желающего частично полагаться на частный сектор в своих месячных амбициях.

Напомним, российский космический аппарат "Луна-25", который должен был совершить посадку на Луну в районе южного полюса 21 августа 2023, прекратил свое существование, столкнувшись с поверхностью. Это была первая за полвека миссия россиян к Луне. Предыдущая станция "Луна-24" была запущена в 1976 году еще Советским Союзом.

Читайте также: