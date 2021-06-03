NASA впервые за более чем 30 лет вернется на Венеру для поиска фосфина

Фосфин мог образоваться на Венере как продукт жизнедеятельности живых организмов.

NASA в среду, 2 июня, заявило о подготовке двух космических миссий, которые впервые за более чем тридцать лет отправятся на Венеру.

Об этом со ссылкой на администратора американского космического агентства Билла Нельсона сообщает The New York Times.

Отмечается, что орбитальные комплексы DAVINCI+ и VERITAS отправятся в космос в конце 2020-х годов.

"Эти две сестринские миссии направлены на то, чтобы понять, как Венера превратилась в адский мир, способный плавить свинец на поверхности", — отметил Нельсон.

Венеру сравнивают с Землей по размеру, массе и составу. Ее орбита наиболее близка к орбите нашей планеты. Однако если Земля имеет умеренную температуру и в значительной степени покрыта водой, то Венера с плотной атмосферой из углекислого газа имеет адски горячие 900 градусов по Фаренгейту на поверхности.

В прошлом году Венера привлекла внимание ученых после заявления астрономов о доказательствах существования микробов в облаках планеты, где температура не такая высокая, как на ее поверхности. Они якобы обнаружили молекулу фосфина, который мог там образоваться как продукт жизнедеятельности живых организмов.

Орбитальный комплекс DAVINCI+, который должны запустить в 2029 году, может окончательно подтвердить присутствие фосфина. Он должен провести два облета в 2030 году, а еще через год — сбросить сферический зонд с приборами, которые будут анализировать газы, более часа опускаясь через атмосферу.

Однако даже если DAVINCI+ не сможет обнаружить фосфин в исследуемом месте, это не будет означать, что его не может быть где-то еще.

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Орбитальный аппарат VERITAS должны запустить за год до DAVINCI+. Он будет создавать высокодетализированные глобальные карты с помощью радара, а спектрометр будет определять, из чего состоит поверхность планеты.

Последний раз космический аппарат на Венеру NASA запускало в 1989 году. Зонд "Магеллан" проработал на планете до октября 1994 года.

Как сообщалось, американская частная космическая компания Rocket Lab планирует отправить космический корабль на Венеру в 2023 году, чтобы найти жизнь в ее облаках.

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