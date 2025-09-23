NASA выбрало новых астронавтов для миссии на Марс: что известно о кандидатах

NASA выбрало новых астронавтов: что известно о новых кандидатах / © NASA

NASA официально объявило о новом наборе астронавтов — десяти кандидатах, которые будут готовиться к предстоящим миссиям, включая полет на Марс. Этот 24-й набор, первый с 2021 года, состоит из шести женщин и четырех мужчин, избранных более чем из 8 тысяч претендентов.

В новую группу вошли разноплановые специалисты: военные летчики-испытатели, инженеры, геологи и ученые. Среди них Лорен Эдгар, работавшая над марсианскими миссиями 17 лет, и Юрий Кубо из SpaceX. В отряд также вошла Анна Менон, уже побывавшая в космосе во время коммерческой миссии.

Кроме традиционных ученых, в команду попали люди с необычным опытом: бывшая игрок национальной сборной США по регби, врач-специалист по подводной медицине, профессиональный игрок в алтимат фрисби и даже «охотница за ураганами» — пилотеса, которая собирала научные данные, влетая.

В течение следующих двух лет новобранцы пройдут изнурительную подготовку, чтобы получить официальный статус астронавта. Хотя они, вероятно, не полетят в первых миссиях на Луну по программе «Артемида», они готовятся к историческим проектам, таким как работа на коммерческих космических станциях или первый пилотируемый полет на Марс, запланированный на 2030-е годы.

По словам администратора NASA Шона Даффи, эти десять кандидатов — олицетворение «Золотой эпохи исследований», показывающих, как решительный мечтатель может достичь самых высоких целей.

