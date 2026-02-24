NASA зафиксировало невероятное изменение цвета океана во Флориде (фото)

NASA заметила изменение цвета океанских вод Флориды / © NASA

Мощные зимние штормы, накрывшие Флориду в конце января и начале февраля, повлекли за собой необычное изменение окраски океана. Резкое понижение температуры и мощные порывы ветра взбудоражили древние пласты карбонатного ила, заставив глубокую синеву Мексиканского залива засиять неоновыми оттенками бирюзы и изумруда.

Об этом сообщает Popsci.

Механизм аномалии: от ила до «молоточных» омутов

Согласно данным спутников NASA Terra и Landsat 9, изменение цвета произошло из-за возмущения слоев карбоната кальция — мелкого ила, состоящего из остатков морских организмов. Из-за резкого понижения температуры воздуха мелководье у берегов Флориды стало плотнее и начало оттекать от суши, увлекая за собой донный осадок.

Спутниковые снимки зафиксировали уникальные водовороты в форме «молоточных головок» вблизи континентального шельфа. Такие структуры возникают, когда потоки холодной и плотной воды врезаются в более теплую толщу Мексиканского залива, создавая закрученные вихри, подобные пыльным бурям на Земле или Марсе.

Влияние зимних штормов «Папоротник» и «Джанна»

Причиной явления стали два масштабных шторма, снизивших температуру в тропическом штате Флорида до отметок ниже нуля. Хотя подобные процессы перемешивания воды обычно наблюдаются во время мощных ураганов, штормы «Папоротник» и «Джанна» доказали, что зимние арктические фронты могут оказать идентичное влияние на океан.

Для исследователей это явление является важным источником данных об углеродном цикле Земли. Суспензии карбонатных осадков играют ключевую роль в процессах поглощения углерода океаном.

«Эти события обычно происходят во время тропических ураганов, поглощающих материал в более глубоких водах. Однако исследователи гораздо меньше знают о том, как холодные фронты способствуют подобным ситуациям», — отмечают в NASA.

Изучение таких редких случаев позволит ученым более точно прогнозировать, как локальные океанические поглотители углерода реагируют на экстремальные изменения погоды в условиях глобальных климатических сдвигов.

Изучение таких редких случаев позволит ученым более точно прогнозировать, как локальные океанические поглотители углерода реагируют на экстремальные изменения погоды в условиях глобальных климатических сдвигов.