NASA зафиксировало поглощение «Большой Хэллоуинской кометы» Солнцем

NASA зафиксировало момент, когда комета C/2024 S1 ATLAS была поглощена Солнцем. Этот объект был обнаружен в сентябре, и его назвали так из-за близкого прохождения к Земле перед Хэллоуином. Астрономы ожидали, что к празднику комета будет ярче Венеры, но 24 октября она пролетела мимо Земли и исчезла, пройдя на расстоянии 750 000 миль от Солнца.

Об этом пишет Daily Mail.

Последними, кто видел комету, стали солнечная и гелиосферная обсерватория НАСА (SOHO). Карл Баттамс, руководитель проекта NASA Sungrazer, отметил, что к моменту, когда SOHO зафиксировала комету, она, вероятно, уже была разрезанной массой обломков. Баттамс также подчеркнул, что комета C/2024 S1 околосолнечная, поскольку проходила в пределах 11% расстояния от Земли до Солнца и полностью испарилась.

Комета проявила признаки нестабильности еще до исчезновения, включая выброс пыли, что указывало на фрагментацию ядра. Это явление не уникально для комет, но свидетельствует о том, что ледяные тела начинают распадаться. Астроном Генрих Крейц, который в конце 1880-х годов первым дал названия кометам, также изучал их приближение к Солнцу.

Некоторые кометы следуют одной и той же орбитой и могут являться частями одной и той же кометы, которая неоднократно распадалась. Европейское космическое агентство отметило, что первоначальная комета и ее фрагменты могли не раз распадаться, вращаясь вокруг Солнца с периодом около 800 лет. Эту группу комет назвали кометами Крейца.

Околосолнечные кометы, вероятно, наблюдались еще в 371 году до нашей эры. Комета, которую видели Аристотель и Эфор, могла быть околосолнечной кометой Крейца. Комета C/2023 A3, также известная как Цучиншань-Атлас, приблизилась к Земле этого месяца. Астрономы предположили, что она совершает один оборот вокруг Солнца каждые 80 000 лет, что делает ее нынешнее путешествие по нашей Солнечной системе первой с тех пор, как люди начали покидать Африку.

A3 была обнаружена исследователями в прошлом году, и впервые ее наблюдали в китайской обсерватории Пурпурная гора и телескопе Атлас в Южной Африке. Считается, что комета происходит из лица Оорта – гигантской сферической ледяной оболочки, которая окружает нашу Солнечную систему, ее возраст составляет около 4,5 миллиарда лет, а диаметр может достигать 25 миль.

Доктор Грегори Браун, старший научный сотрудник по астрономии в Королевской обсерватории в Гринвиче, сказал, что эта комета прилетела из очень отдаленной части нашей Солнечной системы с места, которое называют лицом Оорта. «Она содержит множество частиц, оставшихся от формирования Солнечной системы. Время от времени одна из этих частиц будет подталкиваться в сторону Солнечной системы, где она может оказаться на очень длинной орбите», — добавил Браун.

Напомним, на Луне примерно 100 миллионов лет назад существовал океан расплавленной магмы. В процессе охлаждения в магматическом материале образовывались кристаллы, поднявшиеся на поверхность, формируя лунную кору. Эти находки поддерживают теорию, что Луна образовалась в результате столкновения Земли с другим объектом.

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