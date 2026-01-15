NASA зафиксировало загадочное явление над Землей: что это было

Земля / © Getty Images

Реклама

NASA сообщило о фиксации необычного явления в верхних слоях атмосферы Земли. Аномалию, которую заметили приборы Международной космической станции (МКС), связывают с разрушительным ураганом Хелен, накрывшим побережье Флориды в сентябре 2024 года.

Об этом пишет Wion.

Специальный прибор AWE (Atmospheric Waves Experiment), установленный на наружной обшивке МКС, зафиксировал гигантские атмосферные волны на высоте около 88 км над поверхностью планеты. Это явление происходило в мезосфере — третьем слое атмосферы.

Реклама

Ученых удивил масштаб возмущений. В тот момент, когда стихия бушевала во Флориде, приборы в космосе зафиксировали четкий узор, похожий на волны, распространявшиеся далеко к западу от эпицентра шторма.

«NASA было удивлено, увидев нечто, что не было видно с земли, но было обнаружено из космоса. Ураган был настолько сильным, что возмутил воздух на столь большой высоте», — говорится в отчете исследователей.

Прибор AWE был установлен на станции в 2023 году для изучения «атмосферного свечения» — света, излучаемого газами на больших высотах. Новые данные подтвердили теорию о том, что мощные погодные катаклизмы на поверхности Земли способны влиять на разные слои атмосферы, вплоть до предела открытого космоса.

В чем угроза

Выявление этого феномена имеет не только научное, но и практическое значение. Подобные «волны» в разреженном воздухе оказывают непосредственное влияние на безопасность орбитальных аппаратов.

Реклама

Изменение плотности воздуха в верхних слоях атмосферы, вызванное такими волнами, может создавать дополнительное сопротивление для спутников и космического мусора. Это в свою очередь приводит к изменению их траекторий и потенциальных проблем с навигацией или связью.

«Даже незначительное изменение плотности воздуха в верхних слоях атмосферы может привести к проблемам со спутниками. AWE может помочь узнать больше об этих наблюдениях и предотвратить любые проблемы», — подчеркивают эксперты.

Напомним, ученые зафиксировали 10-секундный гамма-всплеск из отдаленной точки Вселенной, расположенной на расстоянии 13 миллиардов световых лет.