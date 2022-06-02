NASA заглянет в настоящий ад: исследователи хотят изучить планету, на которой плавятся камни

Ученые ожидают, что вскоре смогут впервые подробно рассмотреть "суперземлю", которая находится в 50 световых годах от нашей планеты.
Специалисты полагают, что беспрецедентный взгляд на дальнюю планету обеспечит телескоп Джеймса Уэбба, научная работа которого начнется уже в июле.
Об этом сообщает Phys.org.
Планета под названием 55 Cancri e находится так близко к своей звезде, что условия на планете буквально похожи на описание библейского ада. По словам астрономов, поверхность этой планеты постоянно пылает. Также планета может вращаться, создавая в то же время ужасающие условия.
"Поскольку температура на поверхности планеты намного выше точки плавления обычных породообразующих минералов, ее дневная сторона покрыта океанами со скамьи", — говорят в NASA.
В NASA отметили, что ничего подобного до сих пор не найти в нашей Солнечной системе.
Напомним, ранее ученые с помощью нейросети ExoMiner открыли 301 экзопланет. Они пополнили список из 4569 вращающихся вокруг далеких звезд планет и уже были известны ученым.
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