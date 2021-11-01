NASA запечатлело мощную вспышку X-класса на Солнце (видео)

Серия солнечных извержений началась еще в прошлый понедельник.

Космический аппарат Solar Dynamics Orbiter снял солнечные вспышки, которые длились всю неделю и закончились мощной солнечной бурей класса X1.

Об этом сообщает space.com

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Серия солнечных извержений началась еще в прошлый понедельник в одной из активных областей Солнца. Эти извержения солнечного вещества продолжались несколько дней.

Масштабной вспышкой на Солнце стала вспышка класса X1.

Вспышки X-класса – это самые мощные солнечные бури, которые могут быть на Солнце. По словам представителей NASA, вспышки на Солнце – это сильнейшие выбросы излучения. Это излучение не может пройти через атмосферу Земли и навредить людям, но может повлиять на слой атмосферы, где проходят сигналы GPS и связи.

Напомним, ранее NASA выдало грант для исследования космической погоды с помощью искусственного интеллекта.

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