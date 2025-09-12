NASA запускает годовую симуляцию миссии на Марс: объявлен состав экипажа

Песочница на аналоговом устройстве Crew Health and Performance Analog, где волонтеры-исследователи участвуют в симулированных прогулках по поверхности Марса / © NASA

Четверо добровольцев вскоре начнут участие в годовом эксперименте NASA, моделирующем жизнь на Марсе. Проект состоится в специально построенном 3D-печатном модуле Mars Dune Alpha площадью 158 кв. м в Космическом центре Джонсона в Хьюстоне. Миссия стартует 19 октября 2025 года и продлится 378 дней — до 31 октября 2026-го.

Об этом пишет NASA.

Участники проекта симуляции миссии на Марс — Росс Элдер, Эллен Эллис, Мэтью Монтгомери и Джеймс Спайсер. Запасными членами экипажа назначены Эмили Филлипс и Лора Мари. Они будут жить и работать в замкнутой среде, сталкиваясь с искусственно созданными вызовами: ограниченными ресурсами, задержками связи, техническими сбоями и психологической изоляцией.

Симуляция входит в программу CHAPEA (Crew Health and Performance Exploration Analog), которая призвана дать NASA данные для подготовки к реальным полетам на Луну и Марс. Команда будет выполнять научные эксперименты, «марсианские прогулки», выращивание овощей, работы с робототехникой и тестирование новых технологий — от оборудования для медицинской диагностики до системы очистки воды.

«Моделирование позволит нам собрать данные о когнитивной и физической производительности… В конце концов, эта информация поможет NASA принимать обоснованные решения по проектированию и планированию успешной пилотируемой миссии на Марс», — рассказал главный исследователь CHAPEA Грейс Дуглас.

Это уже вторая подобная летняя симуляция. Первая завершилась в июле 2024 года.

Состав экипажа

Командир: Росс Элдер — майор ВВС США, летчик-испытатель с более 1 800 часами налета, специалист по искусственному интеллекту и автономным системам.

Медицинский офицер: Эллен Эллис — полковник Космических сил США, специалист по ИТ-решениям и разведсистемам, имеет несколько научных степеней.

Научный офицер: Мэтью Монтгомери — инженер, консультант стартапов в области робототехники, сельского хозяйства в контролируемой среде и электроники.

Инженер: Джеймс Спайсер — технический директор в аэрокосмической сфере, работал над спутниковыми коммуникациями и проектами по навигации.

Росс Элдер, Эллен Эллис, Мэтью Монтгомери, Джеймс Спайсер / © NASA

Запасной экипаж

Эмили Филлипс — капитан Корпуса морской пехоты США, летчица истребителя F/A-18C.

Лора Мари — коммерческая пилот из Великобритании, специалист по авиационной безопасности, имеет более 2 800 часов налета.

К слову, международная команда исследователей, работающая с данными марсохода NASA Perseverance, сделала сенсационное открытие. Анализ образцов пород из кратера Езеро показал наличие странных минеральных образований. Это могут быть биосигнатуры — самые четкие признаки жизни, когда-либо найденные на Марсе.