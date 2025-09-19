Насекомые массово исчезают по всему миру: ученые рассказали, какую угрозу это несет

Насекомые

Популяции насекомых стремительно сокращаются по всему миру — даже в местах, где нет людей. Ученые фиксируют исчезновение бабочек, жуков, мух и кузнечиков, а главным фактором считают изменения климата.

Исследование американского биолога Кита Сокмана показало: на изолированном лугу в Колорадо численность летающих насекомых за два десятилетия уменьшилась более чем на 70%. Ученый в течение 2004-2024 годов измерял плотность популяций и обнаружил четкую связь между жарким летом и уменьшением количества насекомых в следующем сезоне. Это свидетельствует, что даже в местах без прямого влияния человека главным фактором остается климат.

Подобные данные получены и в других регионах. Изменения климатических циклов, в частности Эль-Ниньо, уже существенно повлияли на популяции тропических насекомых, особенно бабочек и жуков. Мухи же оказались чрезвычайно чувствительными к резким климатическим колебаниям.

Ученые также обращают внимание на исторические свидетельства. Например, на Фиджи численность около 79% местных видов муравьев резко сократилась после появления первых людей более 3 тысяч лет назад. Исследования геномов из музейных коллекций подтвердили масштабные изменения численности. В то же время завезенные виды демонстрируют стремительный рост.

Сокращение биомассы насекомых запускает эффект домино. Уже сейчас зафиксировано падение численности птиц, ящериц и лягушек, для которых насекомые являются основным источником пищи. Ученые отмечают: даже те виды, которые приспосабливаются к новым условиям, не могут полностью заменить роль исчезнувших, а это угрожает стабильности экосистем.

