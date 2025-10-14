Насекомые времен динозавров: уникальная находка в янтаре Эквадора изменила представление ученых

Янтарь / © Credits

Палеонтологи сделали историческое открытие, изменяющее представление о древнем мире: в Эквадоре впервые найден янтарь с насекомыми мелового периода, старше 100 миллионов лет. Эта находка восполняет огромный пробел в понимании биоразнообразия Южного полушария времен динозавров.

Об этом пишет Discover.

К этому моменту все находки насекомых в янтаре мелового периода (143-66 млн лет назад) происходили исключительно из Северного полушария. Поэтому знания ученых об экосистемах и биоразнообразии южного суперконтинента Гондвана, от которого впоследствии отделилась Южная Америка, оставались очень ограниченными.

«Наше понимание биоразнообразия и экосистем Южного полушария в этот период оставалось ограниченным», — объясняет автор исследования Моника Солорсано-Кремер.

Что нашли в древней смоле

Чтобы восполнить этот пробел, команда ученых проанализировала образцы янтаря из формации Холлина на востоке Эквадора. В затвердевшей смоле, когда-то стекавшей по кронам деревьев, им удалось обнаружить уникальные биовключения.

одну ногохвостку;

фрагменты окаменевшей паутины;

части насекомых пяти разных отрядов, среди которых были мухи, жуки, муравьи и осы;

споры и пыльца древних растений.

Насекомые / © discover.net.ua

Это открытие позволило ученым буквально заглянуть в мир, существовавший 112 миллионов лет назад, в период, когда Южная Америка начала отделяться от Гондваны.

Анализ находок показал, что в те времена на территории современного Эквадора существовала влажная, теплая и густо покрытая лесами среда. Уже тогда были распространены цветочные растения. Исследователи также выяснили, что янтарь, в котором сохранились насекомые, является смолой дерева, похожего на современную Араукарию — род вечнозеленых хвойных деревьев.

