Наша планета максимально удалится от Солнца: влияет ли это на лето

Наша планета максимально удалится от Солнца / © Pixabay

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3 июля 2025 года, в 22:54 по Киеву, Земля официально достигнет афелию — своей самой отдаленной точки от Солнца за год.

Об этом сообщает Т4.

Афелий и времена года: развенчиваем мифы

Во время афелия расстояние от центра Земли до Солнца составит примерно 152 087 738 км. Это почти на 5,1 миллиона километров дальше, чем в перигелии, когда Земля получает на 6,8% больше солнечной радиации.

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Часто возникает вопрос: почему же в Северном полушарии лето, если Земля подальше от Солнца?

Северное полушарие наклонено к Солнцу, поэтому в нем царит лето, а в Южном — зима. Через полгода ситуация изменится: Южное полушарие будет наклонено к Солнцу, а на севере наступит зима.

Динамика орбиты и циклы Миланковича

Даты афелию и перигелия со временем смещаются примерно на один день каждые 58 лет. Небольшие ежегодные вариации, а также необходимость высокосных дней делают эти изменения на несколько дней обычным явлением. К примеру, в конце XIX века Новый год совпадал с перигелием.

Форма земной орбиты также не является устойчивой. Благодаря гравитационному влиянию Юпитера и Сатурна, на протяжении сотен тысяч лет орбита Земли изменяется от слегка эллиптической до почти круговой. Сейчас наша орбита максимально приближена к кругу. Это часть так называемых циклов Миланковича. Интересно, что, несмотря на изменение формы, длина орбиты остается неизменной. Орбита просто становится более «сплющенной», поэтому весной и осенью Земля, как правило, находится ближе к Солнцу, чем сейчас.

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Форма орбиты также оказывает влияние на длительность времен года. Чем более круговая орбита, тем ближе продолжительность сезонов. Сейчас лето в Северном полушарии на 4,66 дня длиннее зимы, а весна на 2,9 дня длиннее осени.

Напомним, с 7 июля 2025 года до 22 мая 2033 года транзит Урана Близнецами принесет революционные изменения в жизнь абсолютно всех знаков зодиака. Уран слышит сигналы, неуловимые другим, и передает их миру. И каждому из нас необходимо правильно их интерпретировать, чтобы извлечь максимум пользы из этого периода.