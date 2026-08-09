Наши тарелки пустеют: потеря разнообразия овощей тихо разрушает здоровье человечества

Мир теряет тысячи сортов овощей / © Pixabay

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Согласно статистике, во всем мире люди потребляют примерно на 40 процентов меньше овощей , чем рекомендовано для поддержания полноценного здорового рациона. Эта тревожная цифра вызывает серьезную обеспокоенность у ученых, ведь недостаточное присутствие овощей в меню входит в пятерку главных диетических факторов риска, формирующих глобальное бремя болезней.

Об этом пишет научный журнал Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

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Катастрофический дефицит на тарелках

Как отмечает научно-популярное издание ScienceAlert, во время финансовых затруднений овощи часто становятся первой статьей экономии в продуктовой корзине семей. В свою очередь многие фермеры считают их экономически рискованнее других культур из-за быстрой порчи и короткого срока хранения.

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В то же время, главный автор исследования, ученый-аграрий Мартен ван Зонневельд, отмечает, что современные подходы к сельскому хозяйству не способны решить мировую проблему питания. Он убежден, что решение заключается не просто в увеличении объемов выращивания овощей, а, прежде всего, в расширении разнообразия их видов на наших полях.

Гибельные последствия индустриализации

До того как сельское хозяйство стало массово индустриализировано, человечество выращивало гораздо более широкий спектр растений для питания. Например, в мире существует более четырех тысяч разных сортов картофеля, однако в коммерческих масштабах массово используются лишь несколько из них, что приводит к потере уникальных свойств других видов.

Искусственный отбор, переход к монокультурам ради массового производства и создание глобальных цепей снабжения постоянно сокращают ассортимент овощей, которые попадают на наши столы. По оценкам Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН почти четверть диких родственников овощных культур сейчас находится под прямой угрозой полного исчезновения.

Четыре культуры, которые могут спасти ситуацию

Утрачивая генетическое разнообразие овощей, мы одновременно теряем их уникальные питательные вещества и способность культур адаптироваться к изменяющимся климатическим условиям. Пока помидоры, лук и салат стали глобальными продуктами, многие другие питательные овощи остаются доступными только на региональном уровне и игнорируются в крупных продовольственных стратегиях.

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Ученые выделяют четыре ключевые культуры, обладающие огромным потенциалом. В частности, африканское «паучее растение» отличается высокой устойчивостью к изменению климата и содержит множество необходимых питательных веществ, но его семена крайне слабо представлены в мировых генетических банках. Еще одной перспективной культурой является тихоокеанская «скользкая капуста», способная существенно улучшить питание женщин и детей в регионе.

Азиатская горькая тыква также относится к климатически устойчивым овощам, и ее дикие родственники могли бы значительно улучшить селекцию культур в тропических зонах. А обычная тыква, несмотря на ее известную способность переносить засуху и жару, до сих пор остается недооцененной с точки зрения сохранения его генетических ресурсов.

Эксперты убеждены, что эти овощи являются только стартовой точкой, ведь в мире существует более 1480 видов овощных культур, которые срочно нуждаются в диверсификации. Исследователи призывают спасать это биоразнообразие уже сейчас — из-за уборки семян местных сортов, их выращивания на собственных огородах и поддержки мелких фермеров, прежде чем эти уникальные растения исчезнут навсегда.

Напомним, если вам кажется, что фрукты и овощи уже «не те, что раньше» , то это действительно так, ведь учёные обнаружили резкие изменения в любимых продуктах. Исследования показали заметное понижение содержания отдельных витаминов и минералов во многих фруктах и овощах.

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