Насколько ядерные отходы опасны: что на самом деле скрывает атомная энергетика

Радиоактивные отходы

Реклама

Ядерная энергетика до сих пор вызывает острые споры: для одних это шанс получить чистую электроэнергию без вредных выбросов, для других — источник серьезных рисков из-за радиоактивных отходов. Реальность, как отмечают специалисты, значительно сложнее и не так однозначна, как распространенные страхи.

Об этом сообщило издание BGR.

После аварий на АЭС подходы к безопасности в атомной отрасли существенно изменились. Современные исследования свидетельствуют, что общее количество смертей, прямо или косвенно связанных с ядерной энергетикой, ниже, чем при использовании ископаемого топлива или даже гидроэлектростанций. Основная причина — контролируемые условия работы АЭС и минимальный контакт населения с опасными материалами.

Реклама

Ядерные отходы делятся на три типа: низкоактивные, среднеактивные и высокоактивные. Первые две категории составляют около 97% всех отходов и обычно не отличаются по уровню опасности от токсичных остатков других электростанций — их можно относительно безопасно перерабатывать. Наибольшую угрозу представляют высокоактивные отходы, в частности остатки урана, однако их доля незначительна.

Ключевая проблема заключается не столько в мгновенной опасности, сколько в продолжительности радиоактивности таких материалов. Большинство стран сейчас хранят их в специальных контейнерах, рассчитанных на десятилетия, хотя сами отходы могут оставаться опасными сотни тысяч лет. Некоторые государства уже ищут долгосрочные решения, создавая полупостоянные глубокие хранилища для ядерных отходов.

Отдельное направление — повторное использование отработанного ядерного топлива. Технологии, которые позволяют вновь применять остатки урана, существуют уже десятилетиями и существенно сокращают объем опасных отходов.

Повторное использование ядерных отходов предусматривает отделение самых опасных и непригодных для переработки компонентов — прежде всего плутония — от урановых остатков, которые еще можно применять. Такой подход существенно сокращает объем отходов, ведь один и тот же уран используется неоднократно. Кроме того, это уменьшает и срок, в течение которого радиоактивные материалы нужно хранить.

Реклама

Причин, почему США и ряд других стран избегают повторного использования ядерных отходов, несколько. Во-первых, после катастрофы на Чернобыльской АЭС и случаев, когда ядерные материалы пытались приспособить для военных целей, в Штатах временно запретили такие технологии. Впоследствии ограничения сняли, но на тот момент страна уже вложилась в электростанции, работавшие на одноразовом ядерном топливе. Во-вторых, и это не менее важно, переработка является дорогостоящим процессом. Купить новую партию урана и утилизировать отработанное топливо значительно проще, чем строить современное ядерное топливо.

Напомним, более 200 000 баррелей с радиоактивными отходами лежат на дне Атлантического океана уже почти полвека. Это следствие практики 1946-1990 годов, когда европейские страны, в частности Франция и Великобритания, сбрасывали ядерные материалы, запечатанные в бетон и асфальт, в море.