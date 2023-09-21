Настоящая загадка: ученые обнаружили планету, похожую на Землю

Ученые выяснили, что на расстоянии в 31 световой год от нас расположена похожая по размерам на Землю планета, состоящая из твердого железа.

Об этом пишет ScienceAlert.

Вокруг своей звезды планета совершает полный оборот за 7,7 часов и находится очень близко к ней.

Планета, вращающаяся вокруг звезды красного карлика Gliese 367, по размерам похожа на Землю. Только ее диаметр на 30% меньше. Масса экзопланета составляет 63% массы Земли. Это очень плотная планета, она в 2 раза плотнее Земли и ученые считают, что она состоит из твердого железа.

По словам ученых, пока эта планета остается настоящей загадкой. Они также не исключают, что Gliese 367 b могла сформироваться в той части протопланетного диска своей звезды, которая была очень богата железом.

Напомним, ученые обнаружили новую каменистую экзопланету, по размерам напоминающую Нептун. Она имеет огромную массу, высокую плотность, но у нее очень тонкая атмосфера. Но на самом деле такого не может быть и ученые не понимают, как эта планета уменьшилась в размерах.

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