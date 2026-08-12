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Настоящее «проклятие мумии»: ученые предупредили об опасных спорах на человеческих останках
Мумифицированные человеческие останки, продающиеся через интернет, могут представлять реальную опасность для здоровья.
Мировая торговля мумифицированными частями человеческих тел может представлять опасность для здоровья из-за грибковых споров и токсичных веществ, которые сохранились на останках. Ученые назвали это «настоящим проклятием мумии».
Об этом пишет Daily Mail.
Авторы исследования проанализировали 128 объявлений и публикаций в соцсетях, онлайн магазинах и аукционных домах, где продавали мумифицированные останки.
Чаще всего речь шла об отдельных частях тела — руках, ногах и головах. Более половины выборки составляли именно головы разной степени сохранности, в частности черепа, остатки с мягкими тканями или волосами, а также так называемые сушеные головы.
Чем опасны мумифицированные останки
Исследователи предупреждают, что при неправильном хранении на останках могут развиваться бактерии, грибки и дрожжи. Их споры способны оставаться неактивными длительное время, а после перемещения или контакта с мумией попадать в воздух.
На 13 исследованных образцах ученые заметили признаки вероятного грибкового поражения, а шесть из них имели значительное биологическое разрушение.
«В случаях, когда мумифицированные останки перевозят без надлежащего контроля или документации, живые люди могут подвергаться различным рискам», — отметили авторы исследования.
Опасность могут представлять и вещества, которые в свое время использовали для бальзамирования. Среди них мышьяк, ртуть, свинец и другие токсичные компоненты.
По словам исследователей, влияние таких веществ или микроорганизмов потенциально может вызвать отравление, поражение легких, кожи, печени и почек и другие проблемы со здоровьем.
Остатки присылают по обычной почте
Ученые обратили внимание, что частные продавцы часто не соблюдают музейные стандарты хранения. В некоторых объявлениях мумифицированные части тел просто выставлялись в жилых комнатах без температурного контроля.
При этом продавцы в большинстве своем не давали никаких рекомендаций по безопасному обращению, а останки могли присылать покупателям обычной почтой.
В музеях мумии обычно хранят в специальных витринах со стабильной температурой и влажностью, что защищает и сами останки, и людей рядом.
Авторы исследования призывают более внимательно контролировать торговлю такими объектами и сообщать соответствующим органам о продаже мумифицированных человеческих останков.
Откуда взялось «проклятие мумии»
Миф о «проклятии мумии» стал особенно популярен после открытия гробницы Тутанхамона в 1922 году. Впоследствии появилось предположение, что некоторые смерти людей, связанных с раскопками, могли быть вызваны не мистическими силами, а опасными грибковыми спорами.
Авторы нового исследования также упоминают случаи, когда древние останки могли содержать споры Aspergillus, способные оставаться неактивными в течение длительного времени, а после нарушения среды попадать в воздух.
Именно поэтому ученые подчеркивают: реальная опасность мумий может состоять не в «проклятии», а в микроорганизмах и токсичных веществах, которые они могут сохранять столетиями.
Напомним, археологи откопали мумию мужчины, умершего около 1000 лет назад под завалами. Вероятно, он был шахтером.