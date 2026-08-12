Настоящее «проклятие мумии»: ученые предупредили об опасных спорах на человеческих останках

Мумия (иллюстративная фотография) / © Associated Press

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Мировая торговля мумифицированными частями человеческих тел может представлять опасность для здоровья из-за грибковых споров и токсичных веществ, которые сохранились на останках. Ученые назвали это «настоящим проклятием мумии».

Об этом пишет Daily Mail.

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Авторы исследования проанализировали 128 объявлений и публикаций в соцсетях, онлайн магазинах и аукционных домах, где продавали мумифицированные останки.

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Чаще всего речь шла об отдельных частях тела — руках, ногах и головах. Более половины выборки составляли именно головы разной степени сохранности, в частности черепа, остатки с мягкими тканями или волосами, а также так называемые сушеные головы.

Чем опасны мумифицированные останки

Исследователи предупреждают, что при неправильном хранении на останках могут развиваться бактерии, грибки и дрожжи. Их споры способны оставаться неактивными длительное время, а после перемещения или контакта с мумией попадать в воздух.

На 13 исследованных образцах ученые заметили признаки вероятного грибкового поражения, а шесть из них имели значительное биологическое разрушение.

«В случаях, когда мумифицированные останки перевозят без надлежащего контроля или документации, живые люди могут подвергаться различным рискам», — отметили авторы исследования.

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Опасность могут представлять и вещества, которые в свое время использовали для бальзамирования. Среди них мышьяк, ртуть, свинец и другие токсичные компоненты.

По словам исследователей, влияние таких веществ или микроорганизмов потенциально может вызвать отравление, поражение легких, кожи, печени и почек и другие проблемы со здоровьем.

Остатки присылают по обычной почте

Ученые обратили внимание, что частные продавцы часто не соблюдают музейные стандарты хранения. В некоторых объявлениях мумифицированные части тел просто выставлялись в жилых комнатах без температурного контроля.

При этом продавцы в большинстве своем не давали никаких рекомендаций по безопасному обращению, а останки могли присылать покупателям обычной почтой.

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В музеях мумии обычно хранят в специальных витринах со стабильной температурой и влажностью, что защищает и сами останки, и людей рядом.

Авторы исследования призывают более внимательно контролировать торговлю такими объектами и сообщать соответствующим органам о продаже мумифицированных человеческих останков.

Откуда взялось «проклятие мумии»

Миф о «проклятии мумии» стал особенно популярен после открытия гробницы Тутанхамона в 1922 году. Впоследствии появилось предположение, что некоторые смерти людей, связанных с раскопками, могли быть вызваны не мистическими силами, а опасными грибковыми спорами.

Авторы нового исследования также упоминают случаи, когда древние останки могли содержать споры Aspergillus, способные оставаться неактивными в течение длительного времени, а после нарушения среды попадать в воздух.

Именно поэтому ученые подчеркивают: реальная опасность мумий может состоять не в «проклятии», а в микроорганизмах и токсичных веществах, которые они могут сохранять столетиями.

Напомним, археологи откопали мумию мужчины, умершего около 1000 лет назад под завалами. Вероятно, он был шахтером.

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