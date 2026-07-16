Настоящие хозяева планеты: ученые подсчитали количество муравьев и ужаснулись от результата

На каждого человека приходится около 2,5 миллиона муравьев / © Unsplash

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Исследователи впервые осуществили глобальную перепись всех муравьев на Земле и высчитали их общую массу. Полученные потрясающие цифры доказывают, что эти крошечные создания оказывают значительное влияние на нашу планету, чем считалось ранее. Выяснилось, что на Земле одновременно живут около 20 квадриллионов этих крошечных насекомых, чья общая масса значительно превышает вес всех диких птиц и млекопитающих вместе взятых.

Об этом говорится в масштабном исследовании, результаты которого были опубликованы в авторитетном научном журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

Невероятное количество и масштабы биомассы

Чтобы получить точные цифры, ученые проанализировали 489 отдельных полевых исследований со всех континентов, кроме Антарктиды. Подсчеты показали, что глобальная популяция насчитывает 20 квадриллионов особей – это фантастическое число с 15 нулями, что означает около 2,5 миллиона муравьев на каждого живого человека.

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Общая биомасса этих крошечных созданий составляет около 12 мегатонн сухого углерода. Это равно примерно пятой части всей биомассы человечества, однако существенно превышает совокупный вес абсолютно всех диких млекопитающих и птиц на нашей планете.

Если бы каждый муравей положить один за другим, эта живая цепь протянулась бы на 100 миллиардов километров. Такое гигантское расстояние примерно в 670 раз превышает путь от Земли до Солнца.

Главные подземные инженеры планеты

Хотя Чарльз Дарвин в свое время считал дождевых червей важнейшими существами в мире, современные данные доказывают абсолютное лидерство муравьев. Каждый год эти насекомые перемещают значительно больше почвы, чем черви, особенно в тропиках, где они не прекращают копать даже в сухой сезон.

Например, одно зрелое гнездо муравьев-листорезов в Бразилии содержало около 40 тонн выкопанной земли и имело сложную сеть камер объемом более 50 кубических метров. Подобные подземные колонии могут достигать восьми метров вглубь и занимать площадь размером с большой теннисный корт.

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В целом муравьи прячут опавшие листья, глубоко аэрируют почву и ускоряют разложение органики. Поэтому любая климатическая модель относительно углерода в почвах будет неполной без учета работы этих неутомимых работников.

Идеальный источник пищи для других животных

Глобальная перепись обнаружила, что распределение муравьев на планете крайне неравномерно. Около двух третей их глобальной биомассы сосредоточены именно в тропических лесах и саваннах, где только один гектар амазонских джунглей может быть домом для восьми миллионов особей.

Огромное количество и питательность насекомых привели к тому, что после вымирания динозавров некоторые млекопитающие по меньшей мере 12 раз эволюционировали, чтобы питаться исключительно ими. Муравьеды, трубкозубы, панголины и ехидны изменили свои тела и полностью потеряли зубы из-за этого неисчерпаемого источника пищи.

"Между собой они тихо восстанавливают верхний слой почвы планеты, по одному миллиграмму за раз, и они делают это еще с тех пор, когда приматов не существовало, чтобы это заметить", - заключают авторы научного материала.

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Напомним, обычная находка на заднем дворе привела ученых к открытию ранее неизвестного взаимодействия между муравьями, дубами и осами. Исследователи говорят, что это может изменить представление о взаимодействии видов и роли химических сигналов в природе.

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