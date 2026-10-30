Настоящие хозяева: ученые раскрыли неожиданные бытовые привычки неандертальцев

Неандертальцы / © Associated Press

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Неандертальцы обустраивали свои жилища по принципам, хорошо знакомым современным людям: разделяли места для сна и совместного пребывания, ухаживали за кострами и, вероятно, регулярно убирали мусор.

Об этом свидетельствуют результаты двух новых археологических исследований, опубликованных в издании IFL Science.

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Учёные исследовали остатки поселения неандертальцев в скальном укрытии Абрик-Романи недалеко от современной Барселоны.

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Эти открытия дополняют доказательства того, что повседневная жизнь неандертальцев была гораздо более организованной, чем часто предполагают. Исследователи предполагают, что древние жители не просто использовали доступное пространство для выживания, а сознательно обустраивали его в соответствии с различными бытовыми потребностями.

Неандертальцы также выносили мусор

Скальное укрытие Абрик-Романи использовалось неандертальцами в течение длительного периода — примерно от 110 тысяч до 40 тысяч лет назад. Анализ археологических находок позволил исследователям воссоздать некоторые особенности организации их быта.

В одной из работ ученые сосредоточились на распределении угля в различных частях укрытия. Оказалось, что в южном секторе были небольшие скопления угля, которые не совпадали с местами расположения древних очагов. Это может свидетельствовать о том, что остатки костров регулярно собирали и переносили туда намеренно.

Зато в северной части укрытия угля было значительно больше, причем основная его часть сохранилась непосредственно в местах разведения костра. Исследователи объясняют такую разницу тем, что неандертальцы периодически очищали очаги, выбрасывая остатки горения в отдельную зону.

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Авторы исследования полагают, что такое распределение может свидетельствовать о регулярном уходе за жилым пространством. Иными словами, неандертальцы, вероятно, не оставляли мусор там, где готовили пищу или проводили значительную часть времени, а поддерживали порядок в местах повседневного пребывания.

Костры отделяли вход в спальню

Второе исследование касалось расположения костров и того, как неандертальцы использовали различные части жилища. Учёные установили, что костры, по-видимому, размещались не случайно: их расположение могло помогать разделять жилую территорию на функциональные зоны.

В частности, очаги у задней стены укрытия, как правило, были меньше, чем те, что располагались ближе к центру. Вокруг них также обнаружили меньше каменных и костных остатков.

Исследователи предполагают, что небольшие очаги у стен могли использоваться в местах для сна, тогда как более крупные костры в центральной части служили центрами разнообразной совместной деятельности. Таким образом, пространство жилища могло иметь отдельные зоны для отдыха и повседневных занятий.

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По мнению авторов, огонь для неандертальцев был не только средством обогрева, приготовления пищи или защиты, но и важным элементом организации социальной жизни. Именно вокруг костров формировались различные по назначению части жилого пространства.

О чём свидетельствует быт неандертальцев

Исследователи отмечают, что такая организация поселения имеет явные параллели с лагерями современных охотников-собирателей. Разделение на места для сна и совместного пребывания, а также поддержание чистоты в жилых зонах свидетельствуют о продуманном использовании пространства.

Эти результаты дополняют растущее число археологических свидетельств сходства в поведении неандертальцев и Homo sapiens. По мнению авторов исследований, различия между этими группами в организации повседневной жизни могли быть значительно меньше, чем считалось ранее.

«Таким образом, пространственная организация может представлять собой ещё одно измерение, в котором поведенческие различия между двумя популяциями были менее выраженными, чем считалось ранее», — подытожили учёные.

Напомним, ранее учёные обнаружили доказательства массового двустороннего скрещивания неандертальцев с предками современных людей. Благодаря расшифровке ДНК ученым удалось доказать, что этот древний вид гоминидов на самом деле не исчез бесследно 40 тысяч лет назад, а был генетически ассимилирован гораздо более многочисленной популяцией Homo sapiens.

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