Настоящий ад: ученые представили новые данные о супер-земле

Эта планета настолько раскалена, что на ее поверхности находится океан из магмы, температура которого составляет примерно 2000 градусов Цельсия.

Ученые выяснили, что планета Янссен оборачивается экватором звезды, но ее странная орбита говорит о том, что планета сначала находилась гораздо дальше звезды, прежде чем приблизиться к Копернику. Затем гравитационное тяготение от экватора звезды изменило орбиту планеты Янссен.

Об этом пишет ScienceAlert.

Планета 55 Cancri e или Янссен – это каменистый мир, имеющий массу, превышающую массу Земли в 8 раз, а ее диаметр в 2 раза больше, чем у нашей планеты. Она всегда была раскаленной. Но когда она приблизилась к Копернику, она стала еще горячее.

Эта планета настолько раскалена, что на ее поверхности находится океан из магмы, температура которого составляет примерно 2000 градусов Цельсия.

"Мы уже знали, что орбита Янсенн отличается от орбит остальных четырех планет. Но мы измерили все орбиты всех планет этой системы и теперь мы знаем, что эта адская планета не всегда вращалась столь близко к звезде. Это связано с внутренней миграцией планет. Это настоящий ад, здесь настолько горячо, что на этой планете не смог бы выжить ни один известный нам живой организм", — сказал Лили Чжао из Института Флетайрон.

Ученые полагают, что внутренняя миграция планет в системе Коперника может быть связана с тем, что они не находятся в одной плоскости вращения вокруг звезды.

Ранее международная группа ученых обнаружила две новые экзопланеты, являющиеся суперземлями.

Это каменистые планеты, которые по массе больше Земли, но меньше Нептуна. Открытые планеты вращаются вокруг красного карлика, температура которого вдвое меньше температуры Солнца. Но один из них находится в зоне жизни и представляет особый научный интерес, ведь там может быть атмосфера и даже жизнь.

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