"Настоящий дракон": в Австралии нашли останки гигантского птерозавра

Это один из самых крупных видов летающих ящеров, которые известны науке.

В Австралии палеонтологи обнаружили на территории Квинсленда окаменевший череп птерозавра, который оказался самой большой летающей рептилией, когда-либо найденной на этом континенте.

Исследование опубликовано в журнале Journal of Vertebrate Paleontology. Ученые говорят, что это был настоящий "дракон", который наводил ужас даже на наземных ящеров.

Рептилия жила 105 млн лет назад. У нее было маленькое тело, но зато были огромные крылья, череп и мощные челюсти. Кости животных были тонкими и пустыми внутри, что делало их прекрасно приспособленными к быстрому полету и охоте.

"Они жили вместе с динозаврами, но при этом динозаврами ни были. Они не были ни птицами, ни летучими мышами. Это существо больше было похоже на настоящего дракона, — говорит палеонтолог Тим Ричардс. — Это новый вид птерозавра, которого мы назвали Thapunngaka shawi. Он был очень грозным хищником со копьевидной пастью и размахом крыльев около семи метров".

По словам ученых, окаменелость стала лишь четвертым примером существования птерозавров на территории Австралии, которая в то время была частью суперматерика Восточная Гондвана. Пока ученые не могут сказать, почему таких находок так мало — из-за неудачных поисков или из-за малой популяции птерозавров на континенте.

Напомним, ученые нашли отпечатки лап одного из последних динозавров. Ученые уже назвали это "необычным и удивительным открытием".

Палеонтологи из Аргентины утверждают, что найденный ими динозавр может быть крупнейшим в мире

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