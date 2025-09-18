Настоящий переворот: учёные назвали новую теорию эволюции человека

Эволюция человека / © Pixabay

Около 2 миллионов лет назад ранние люди в Африке сталкивались с большими хищниками. Десятилетиями ученые спорили, удалось ли этим гоминидам завоевать господствующее положение в пищевой цепи. Недавно полученные данные полностью перевернули представление об одном из древнейших предков человека.

Об этом пишет IFLScience.

Шокирующее открытие: следы леопарда на костях Homo habilis

Традиционно считалось, что Homo habilis, которого часто называют «человеком умелой», был первым, кто овладел искусством выживания благодаря использованию каменных орудий. Однако группа исследователей во главе с Мануэлем Домингесом-Родриго провела повторный анализ двух групп останков этого вида.

Результаты исследования, включавшее анализ искусственного интеллекта, показали, что на костях Homo habilis были следы зубов, соответствующие атакам леопардов. Искусственный интеллект с вероятностью более 90% определил, что эти укусы принадлежат именно леопардам.

«Это фактически лишает Homo habilis его статуса и ставит его на один уровень с другими австралопитеками, которые часто становились жертвами хищников», — пояснил Домингес-Родриго.

Кто же был настоящим охотником?

Это открытие подвергает сомнению давнюю мысль о том, что Homo habilis стал доминантной силой. Доказательства указывают на то, что эти ранние люди все еще были очень уязвимыми.

Значение этих результатов состоит в переосмыслении нашего понимания эволюции. Если Homo habilis не смог отбиться от хищников и обеспечить доминирование, то эту роль выполнял другой вид. Исследователи указывают на Homo erectus как на вероятного кандидата.

Этот вид был лучше приспособлен к жизни на земле и, может быть, первым удачно противостоял хищникам и установил контроль над ресурсами. Это открытие дает новое понимание того, как наши предки поднялись на вершину пищевой цепи.

