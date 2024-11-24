Научное доказательство: оказалось, что благодарность продолжает жизнь

Медики и психологи подтверждают, что благодарность оказывает положительное влияние на здоровье и уменьшает риски серьезных заболеваний.

Благодарность не только улучшает эмоциональное состояние и укрепляет социальные связи, но может положительно повлиять на продолжительность жизни.

Об этом говорится в исследовании, опубликованном в JAMA Psychiatry, сообщает Harvard Health Publishing.

В этом исследовании приняли участие свыше 49 тысяч женщин со средним возрастом 79 лет. "Если бы я должна составить список всего, за что я благодарна, он был бы очень длинным".

Через три года исследователи пересмотрели медицинские записи участниц, чтобы оценить смертность от всех причин и конкретных заболеваний, таких как сердечно-сосудистые болезни, рак, инфекции или травмы.

Результаты показали, что женщины с самым высоким уровнем признательности имели на 9% более низкий риск смерти в течение трех лет по сравнению с теми, у кого этот показатель был самым низким.

Наибольший защитный эффект признательность продемонстрировала в отношении сердечно-сосудистых заболеваний.

Благодарность как способ преодолеть одиночество

Благодарность помогает уменьшить ощущение одиночества По метаанализу 26 исследований, проведенным профессором Джеймсом Хиттнером, люди с высоким уровнем благодарности на 62% реже чувствуют себя одинокими. Гленн Фокс считает благодарность эффективным инструментом для снижения одиночества и улучшения эмоционального состояния.

Как развить привычку быть благодарным

Записывайте каждый день три вещи, за которые вы благодарны. Это могут быть мелкие удовольствия, такие как красивый пейзаж или теплые слова.

Напомним, ранее мы писали о том, что 110-летняя прабабушка Бриджит Грокке из Австралии, родившаяся во время Первой мировой войны, поделилась секретом долголетия.

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