Научные данные могут потерять: миссия корабля "Одиссей" на Луну будет прервана из-за аварии

Корабль совершил посадку в ночь на 23 февраля, но опрокинулся на бок.

Intuitive Machines, частная компания, разработавшая космический аппарат "Одиссей", заявила, что из-за аварии миссия на Луне завершится через пять дней, а не через семь-десять, как ожидалось.

Об этом пишет The Guardian.

Инженеры по управлению полетом ожидают потери связи с частным американским лунным кораблем во вторник, 27 февраля.

Еще неизвестно, сколько научных данных может быть потеряно в результате инцидента.

Прогноз компании о преждевременном завершении миссии появился после того, как появились новые подробности о сокращенных вариантах испытаний и человеческих ошибках, которые привели к отказу в полете дальномеров с лазерным наведением космического корабля перед его приземлением в прошлый четверг.

Запланированная посадка "Одиссея" на Луну

Представитель Intuitive Machines заявил, что потеря дальномеров произошла из-за решения компании отказаться от предпусковых испытаний лазерной системы, чтобы сэкономить время и деньги во время предполетных проверок "Одиссея" в Космическом центре Кеннеди NASA во Флориде.

"Конечно, мы могли что-то сделать, чтобы проверить его и действительно запустить. Это требовало бы очень много времени и денег", — сказал Reuters в субботу Майк Хансен, руководитель отдела навигационных систем компании. "Итак, это был риск для компании, который мы признали и пошли на этот риск".

В пятницу компания Intuitive Machines сообщила, что лазерные дальномеры, предназначенные для передачи показаний высоты и скорости движения в автономную навигационную систему "Одиссея", оказались нетрудоспособными, поскольку инженеры компании не позаботились разблокировать предохранительный выключатель лазеров перед запуском 15 февраля. Предохранитель, аналогичный предохранительному выключателю огнестрельного оружия, можно выключить только вручную.

Аппарат "Одиссей" на Луне / Фото: Space.com

Сбой в дальномере, выявленный лишь за несколько часов до финального понижения, заставил авиадиспетчеров импровизировать экспериментальный обходной путь, чтобы избежать катастрофической аварийной посадки.

Хансен, инженер, разработавший "заплатку" для программного обеспечения, сказал, что компании еще придется определить, могло ли импровизированное навигационное решение, в котором использовалась экспериментальная система NASA на посадочном модуле, быть фактором, повлиявшим на боковое отклонение космического корабля.

Компания заявила во время своего первого брифинга после приземления в пятницу, что "Одиссей" задел нижней частью одной из своих шести посадочных опор за неровную лунную поверхность во время последнего спуска и перевернулся, остановившись горизонтально, видимо, опираясь на камень.

Читайте главные новости дня:

Руководители Intuitive Machines предположили, что скорость движения космического корабля во время приземления, примерно вдвое превышающая ожидаемую, могла стать причиной столкновения. Но оставалось непонятным, могло ли использование оригинальных лазерных дальномеров изменить ситуацию.

В любом случае, боковое положение "Одиссея" существенно ограничивало количество воздействия солнечного света на его солнечные панели, необходимое для зарядки батарей. Более того, две его антенны были направлены к земле, что усложняло связь с посадочным модулем.

Руководители Intuitive Machines заявили, что инженерным командам нужно больше времени, чтобы оценить, как это повлияет на миссию в целом.

В обновлении, опубликованном в понедельник, компания из Хьюстона сообщила: "Полетные диспетчеры намерены собирать данные до тех пор, пока солнечные панели посадочного модуля не прекратят подвергаться воздействию света. Основываясь на положении Земли и Луны, мы считаем, что диспетчеры полета продолжат связь с "Одиссеем" до утра вторника — через пять дней после приземления".

NASA, имеющее на борту корабля несколько исследовательских инструментов, заявила, что эти полезные нагрузки рассчитаны на работу в течение семи дней на солнечной энергии, прежде чем солнце зайдет над посадочной площадкой у южного полюса Луны.

Руководители компании сообщили журналистам в пятницу, на следующий день после приземления "Одиссея", что его полезная нагрузка сможет функционировать около девяти или 10 дней при "наилучшем сценарии".

Акции Intuitive Machines в понедельник упали на 35%.

Также читайте Ученые разбили аппарат DART за 325 млн долларов, чтобы спасти человечество

Несмотря на неидеальное приземление, "Одиссей" стал первым космическим кораблем США, приземлившимся на Луну с тех пор, как последняя пилотируемая миссия NASA "Аполлон" на лунную поверхность привела туда астронавтов Джина Сернана и Харрисона Шмитта в 1972 году.

Это также была первая высадка на Луну коммерческого космического корабля, а также первая посадка на Луну в рамках программы NASA "Артемида", целью которой является возвращение астронавтов на естественный спутник Земли в этом десятилетии, прежде чем Китай приземлит там свой пилотируемый космический корабль.

Intuitive Machines заявила, что потратила около 100 миллионов долларов на посадочный модуль и получила 118 миллионов долларов от NASA в рамках программы агентства Commercial Lunar Payload Services, малобюджетной попытки стимулировать конкурентоспособные коммерческие полеты на Луну.

Напомним, европейский спутник сгорел над Тихим океаном. Он находился в космосе около 30 лет.

Читайте также: